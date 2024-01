Novo calendário PIS 2024: Datas definidas pelo governo Lula; veja o valor do PIS ano-base 2022 atualizada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ministério do Trabalho e Emprego recentemente divulgou o aguardado cronograma de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024, referente ao ano-base de 2022.

Este benefício é uma fonte de alívio e esperança para milhões de trabalhadores brasileiros, tanto do setor privado, beneficiários do PIS, quanto para os servidores públicos, contemplados pelo PASEP, pois representa uma renda extra significativa.

Alcance do Benefício



A previsão é de que esse abono salarial beneficie aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores, injetando na economia um valor total de R$ 23,9 bilhões.

Para se qualificar para o abono, os trabalhadores devem ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano de 2022, além de atender a outros requisitos estabelecidos pelas normas do programa.

PIS/PASEP 2024



O abono salarial PIS/Pasep é um recurso valioso para trabalhadores dos setores público e privado, sujeito ao cumprimento de determinados critérios.

Trabalhadores do setor privado devem procurar informações na Caixa Econômica Federal, enquanto servidores públicos devem se dirigir ao Banco do Brasil para esclarecimentos.

Valores Estipulados para 2024



O abono de 2024 acompanha o ajuste do salário mínimo, com valores que variam entre R$ 117,67 e R$ 1.412,00. Este valor é determinado com base no período trabalhado no ano-base de 2022.

Programação de Pagamento do Abono



O pagamento do abono salarial em 2024 será efetuado seguindo as datas de aniversário dos beneficiários.

A distribuição dos pagamentos é organizada da seguinte forma:

Beneficiários nascidos em janeiro receberão a partir de 15 de fevereiro;



Aqueles nascidos em fevereiro, a partir de 15 de março;



E assim sucessivamente, com variações específicas para cada mês de nascimento até dezembro.



O Ministério do Trabalho e Emprego recentemente divulgou o aguardado cronograma de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024, referente ao ano-base de 2022.

Este benefício é uma fonte de alívio e esperança para milhões de trabalhadores brasileiros, tanto do setor privado, beneficiários do PIS, quanto para os servidores públicos, contemplados pelo PASEP, pois representa uma renda extra significativa.

Fonte: O antagonista.

Confira também: