TABELA PIS/PASEP 2024: Quando cai o PIS? Saiba como consultar valor e se tem direito ao abono salarial

Esses pagamentos seguirão as datas de aniversário dos trabalhadores, beneficiando aproximadamente 24,5 milhões de indivíduos, com um total distribuído de R$ 23,9 bilhões.

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) representam pilares importantes no sistema de benefícios sociais do Brasil, destinados a apoiar trabalhadores que preencham certas condições.

Consulta e Saque do Benefício



Os trabalhadores podem verificar a disponibilidade do abono a partir do dia 5 de fevereiro, acessando a carteira de trabalho digital ou o portal Gov.br.

É muito importante estar atento ao prazo para o saque do abono, que se encerra no dia 27 de dezembro de 2024.

Cronograma de Pagamento do PIS/Pasep para 2024



Os pagamentos relativos ao PIS/Pasep serão iniciados em 15 de fevereiro de 2024, prosseguindo até agosto.

Como receber o Abono Salarial?



O processo de recebimento do abono varia entre trabalhadores do setor privado e servidores públicos.

Para o setor privado, o PIS é gerido pela Caixa Econômica Federal, sendo depositado diretamente na conta dos trabalhadores que já são clientes do banco ou por meio da Conta Poupança Social Digital, acessível através do aplicativo Caixa Tem.

Já para os servidores públicos, o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do Pasep, disponibilizando o valor via depósito bancário, pix ou saque em agências.

Tabela do PIS 2024



Com a recente atualização do salário mínimo, o valor do abono salarial foi ajustado, baseando-se agora em R$ 1.412. Para calcular o valor a ser recebido, deve-se dividir R$ 1.412 por 12, resultando em R$ 117,66 por mês trabalhado.

Assim, um trabalhador que tenha atuado por 10 meses no período considerado terá direito a um abono de R$ 1.176,66.

CALENDÁRIO PIS/PASEP 2024

Calendário Abono Salarial PIS Pasep 2024 - Governo Federal

Fonte:BMeCNews.

