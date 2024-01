Técnico bancário novo da Caixa: saiba qual o salário inicial do concurso do banco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Caixa definiu a banca organizadora para o concurso público de 2024 que será promovido pelo banco, e a Fundação Cesgranrio foi a empresa escolhida para conduzir o certame.

O edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro.

No total, serão disponibilizadas 4 mil vagas para o nível médio, incluindo cadastro reserva, sendo 2 mil para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN) e outras 2 mil para Técnico Bancário Novo na área de TI.

Além disso, há previsão da abertura de um concurso de nível superior, com 28 vagas, incluindo cadastro reserva, para médicos do trabalho, e 22 vagas, incluindo cadastro reserva, para engenheiros de segurança do trabalho.

Para o presidente da CAIXA, Carlos Vieira, o concurso é mais uma iniciativa do banco em busca da excelência no atendimento à população.

“Além de vagas para o encarreiramento geral no banco, estamos abrindo vagas específicas para a área de TI, dando continuidade à modernização dos nossos processos, que é algo prioritário para nós”, destaca Vieira.

“A vocação da CAIXA continua a mesma ao longo desses 163 anos: o compromisso com o povo brasileiro”, completa.

Qual o salário inicial do concurso do banco?

O concurso para o cargo de Técnico Bancário Novo exige nível médio, incluindo as vagas exclusivas para a área de TI. A remuneração inicial para o cargo de TBN é de R$ 3.762,00.

Para as carreiras profissionais de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, o concurso requer nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Os funcionários ainda têm acesso a diversos benefícios, tais como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, entre outros.

Quer ficar por dentro das últimas notícias de concursos? Clique e entre em nosso canal de whatsapp.