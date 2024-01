Concurso INSS Médico perito: saiba o salário inicial do cargo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cargo de Périto Médico no concurso do INSS requer escolaridade de nível superior

O concurso do INSS 2024 para a área de Perícia Médica foi oficialmente confirmado. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou a seleção na última terça-feira (16), conforme divulgado em vídeo pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nas redes sociais.

A ministra, no entanto, não confirmou quando a autorização para o concurso será concedida e se ocorrerá ainda no decorrer deste semestre, conforme anunciado por Lupi.

No final do ano passado, o ministro Carlos Lupi revelou que o concurso do INSS para a Perícia Médica tem previsão de ocorrer até junho de 2024. Estima-se que a seleção disponibilize entre 650 e 660 vagas para o cargo de perito médico.

Lupi informou na terça-feira (16) que o concurso para peritos do INSS será prioritariamente realizado para atender às regiões mais impactadas.

De acordo com o ministro, a previsão inicial é que a seleção seja voltada para o preenchimento de vagas em cidades distantes das capitais, como medida para superar o déficit encontrado pelo país.

Muitos estão interessados em compreender: quais são as responsabilidades de um Perito Médico do INSS?

A seguir, destacamos algumas informações sobre as principais atribuições do cargo solicitado no concurso do INSS 2024. Confira.

Concurso INSS Médico perito

O salário de um Perito Médico do INSS pode variar dependendo de vários fatores, incluindo experiência, qualificação, região do país e regime de contratação.

Em geral, o salário inicial para um Perito Médico concursado no INSS pode variar, mas costuma girar em torno de R$ 6 a R$ 7 mil (valores aproximados) para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

É importante destacar que esses valores são estimativas e podem sofrer alterações ao longo do tempo, considerando reajustes salariais, políticas internas da instituição, entre outros fatores.

Além do salário base, é possível que benefícios adicionais, como plano de saúde e previdência complementar, sejam oferecidos, dependendo do órgão e do acordo coletivo.

De acordo com dados da ferramenta Glassdoor, que se baseia em informações fornecidas por profissionais da área, o salário médio nacional para o cargo de Perito Médico é de aproximadamente R$ 7 mil.

