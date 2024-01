Concurso INSS: veja último edital do concurso do INSS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja detalhes do último concurso do INSS

Há a possibilidade de realização de um novo concurso do INSS em 2024, devido ao significativo número de vagas não preenchidas, que ultrapassa 24 mil cargos vagos.

O Instituto Nacional do Seguro Social tem enfrentado a perda de servidores, resultando em um acúmulo de demandas e processos parados, atingindo a marca de 7,1 milhões.

Diante desse cenário, a realização de um novo concurso do INSS torna-se essencial, especialmente nas áreas finalísticas que abrangem as carreiras de Técnico e Analista, com o objetivo de reduzir as filas e proporcionar condições de atendimento mais eficazes.

Em resposta a essa necessidade, o INSS encaminhou ao Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, um pedido de autorização para um novo concurso, incluído na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024.

A notícia positiva é que essa solicitação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), contemplando o preenchimento de 9.229 vagas, sendo 7.655 destinadas à Carreira do Seguro Social e 1.574 para Perito Médico Federal.

É importante ressaltar que a proposta ainda aguarda encaminhamento à Secretaria de Orçamento Federal, subordinada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.

Edital do último concurso do INSS



Em setembro de 2022, foi publicado o edital do último concurso do INSS, que foi organizado pelo Cespe (agora Cebraspe) e ofertou 1.000 vagas.

O certame contemplou oportunidades para a carreira de Técnico do Seguro Social, com requisito de nível médio.

Os candidatos aprovados foram remunerados com salários iniciais de R$5.905,79, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A distribuição desse valor inclui:

Vencimento básico: R$ 712,61;



Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;



Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00;



Auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

Confira o edital do último concurso do INSS clicando aqui.

