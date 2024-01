Concurso Caixa 2024 requisitos: confira quais são os requisitos para se inscrever no concurso do banco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja quais são as regras para realizar inscrição no concurso da Caixa

Com a proximidade da abertura das inscrições do concurso da Caixa 2024, é imprescindível para os concurseiros que pretendem prestar o concurso do banco ficar atentos aos requisitos que são pedidos para ingresso na estatal.

Com base no último edital do concurso da Caixa, é possível saber quais são os critérios exigidos para prestar o certame. Veja a seguir:

Concurso Caixa 2024 requisitos

Os requisitos para se inscrever no concurso da Caixa Econômica Federal, conforme o último edital organizado pela banca Cespe (atual Cebraspe), incluem os seguintes critérios:

Aprovação e Aptidão nos Exames Médicos Admissionais: Ser aprovado(a) no concurso Caixa e considerado(a) apto(a) nos exames médicos admissionais.

Ser aprovado(a) no concurso Caixa e considerado(a) apto(a) nos exames médicos admissionais. Nacionalidade: Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa, com amparo no estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, quando aplicável.

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa, com amparo no estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, quando aplicável. Direitos Políticos: Estar em gozo dos direitos políticos.

Estar em gozo dos direitos políticos. Obrigações Militares e Eleitorais: Estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino, e eleitorais.



Estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino, e eleitorais. Técnico Bancário: Certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição reconhecida.



Certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição reconhecida. Cargos de Nível Superior: Certificado ou diploma de curso de nível superior na área especificada, reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo conselho de classe.



Certificado ou diploma de curso de nível superior na área especificada, reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo conselho de classe. Idade Mínima: Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação.

Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação. Aptidão Física e Mental: Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. Situação com a CAIXA: Não haver mantido relação empregatícia encerrada por motivos específicos, não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, emprego ou função em entidades concorrentes, entre outros.

Não haver mantido relação empregatícia encerrada por motivos específicos, não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, emprego ou função em entidades concorrentes, entre outros. Situação Funcional e Previdenciária: Não ser aposentado(a) pelo INSS por invalidez e atender a outras condições específicas.



Não ser aposentado(a) pelo INSS por invalidez e atender a outras condições específicas. Não ser sócio(a), dirigente ou participar de conselhos de organizações concorrentes.



Não ser proprietário(a), sócio(a) ou dirigente de unidades lotéricas ou empresas contratadas como Correspondentes CAIXA AQUI.



Não possuir relação de emprego ou prestação de serviço em entidades concorrentes.



Não ser prestador(a) de serviço, estagiário(a) ou bancário(a) temporário(a) em unidades da CAIXA ou Unidade Lotérica.



Histórico Criminal: Não possuir sentença criminal condenatória que impeça o exercício das atividades inerentes ao cargo.

Não possuir sentença criminal condenatória que impeça o exercício das atividades inerentes ao cargo. Atividade de Magistério: Não exercer atividade de magistério em instituição de ensino da rede pública.

Não exercer atividade de magistério em instituição de ensino da rede pública. Declaração de Ciência: O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita as exigências, e que entregará os documentos comprobatórios dos requisitos para o cargo por ocasião da contratação.

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita as exigências, e que entregará os documentos comprobatórios dos requisitos para o cargo por ocasião da contratação. Cumprimento do Edital: Cumprir as determinações do edital do concurso Caixa.

Lembrando que esses são requisitos gerais e é crucial consultar o edital específico do concurso para obter informações detalhadas e atualizadas.

