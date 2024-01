Concursos para 2024 nível médio: diversas vagas em certames por todo país; veja lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja as oportunidades previstas em 2024 para concursos de nível médio

Os concurseiros de plantão já podem se animar com as diversas vagas previstas para concursos públicos no Brasil em 2024.

Concursos para 2024 nível médio

Em especial, aqueles que buscam concursos para 2024 de nível médio, existem uma gama de oportunidades por todo o país, com um leque de opções salariais.

Nesta matéria, vamos elencar quais são os principais certames e suas respectivas situações: já abriu? Vai abrir? A banca já foi aprovada? Essa e demais respostas para os concursos para 2024 nível médio você confere a seguir.

Concursos para 2024 nível médio: TJ's

Concurso do TJ RR

está com comissão formada para os cargos de Analista e Técnico, exigindo nível médio e superior de escolaridade.

estão previstas 40 vagas mais cadastro reserva (CR), a remuneração varia de R$ 4.132,82 a R$ 8.265,50.

Concurso TJMG

está com a banca definida para o cargo de Oficial Judiciário, exigindo nível médio;

as vagas e remuneração ainda estão em definição.

Concurso TJ RS

está com comissão formada para o cargo de Técnico, exigindo nível médio;

estão previstas 30 vagas e remuneração ainda estão em definição.

Concursos para 2024 nível médio: MPs

Concurso MPU

está com comissão formada para o cargo de Técnico, exigindo nível médio;

vagas em definição e remuneração de R$ 8.046, 86.

Concursos para 2024 nível médio: Bancos

Concurso Caixa Econômica Federal 2024

está com banca definida para o cargo de Técnico Bancário, exigindo nível médio;

são 4 mil vagas, a remuneração é de R$ 3.597,00, mais benefícios.

Concursos para 2024 nível médio: Tribunais de Contas

Concurso TCE PA

está com comissão formada, cargos em definição e exigência de nível médio;

previsão de 50 vagas e cadastro reserva no total, com remuneração de R$ 4.312,63.

Concurso TCE MS

está com comissão formada para o cargo de Técnico de Gestão Institucional, com exigência de nível médio;

vagas em definição e remuneração de R$ 3.910,88.

Concursos para 2024 nível médio: Carreiras Policiais

Concurso PRF – Área administrativa

concurso foi solicitado para o cargo de Agente Administrativo, com exigência de nível médio de escolaridade;

são 491 vagas previstas com remuneração de R$ 4.746,16.

Concurso PF – Área administrativa

concurso foi solicitado para o cargo de Agente Administrativo, com exigência de nível médio de escolaridade;



são 559 vagas previstas com remuneração de R$ 4.746,16.

Concurso PMERJ Soldado

está com banca definida para o cargo de Oficial, exigência de nível médio;

São 2 mil vagas com remuneração de R$ 5.233,88.

Concurso PM SP

está com a comissão formada para o cargo de Soldado, exigência de nível médio;

são 5.400 vagas com remuneração de R$ 4.852,21.

Concurso PM ES

está com a banca definida para o cargo de Oficial, exigência de nível médio;

são 40 vagas com remuneração de R$ 8.654,17.

Concurso Brigada Militar RS

está com a comissão formada para o cargo de Soldado, exigência de nível médio;

vagas em definição e remuneração de R$ 4.689,23.

Concurso PM TO

está com comissão formada para o cargo de Soldado e Oficial, exigência de nível médio e superior;

são 650 vagas com salários de R$ 3.330,99 a R$ 4.499,52.

Concurso Bombeiro DF

está autorizado para o cargo de Soldado, exigência de nível médio;

são até 310 vagas e salários de R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44.

Concurso Bombeiro CE

está solicitado para o cargo de Soldado, exigência de nível médio;

são até 210 vagas e salários de R$ 3.475,74 a R$ 4.121,78.

Concurso Guarda de Vitória (ES)

está com a banca definida para o cargo de Guarda Municipal, exigência de nível médio;

são 100 vagas e CR, remuneração de R$ 3.565,02.

Concurso Guarda de Niterói (RJ)

está com a banca definida para o cargo de Guarda Municipal, exigência de nível médio;

são 209 vagas e CR, remuneração de R$ 3.811,66.

Concurso Guarda de Porto Alegre

está com a banca definida para o cargo de Guarda Municipal, exigência de nível médio;

vagas em definição e remuneração de R$ 1.398,50 e benefícios.

Concurso Guarda de Garanhuns (PE)

está com a banca definida para o cargo de Guarda Municipal, exigência de nível médio;

vagas e salário em definição.

Concurso Guarda de Cotia (SP)

está em processo de escolha da banca para o cargo de Guarda Civil Municipal, exigência de nível médio;

vagas e salário em definição.

Concurso Guarda de Maceió (AL)

está autorizado para o cargo de Guarda Municipal, exigência de nível médio;

vagas e salário em definição.

Concurso Guarda de Uberaba (MG)

concurso anunciado para o cargo de Guarda Civil Municipal, exigência de nível médio;

são 100 vagas e remuneração de R$ 1.852,28 e benefícios.

Concurso Guarda de Teresina (PI)

está confirmado para o cargo de Guarda Civil Municipal, exigência de nível médio;

são 70 vagas e remuneração de R$ 1.133,00.

Concurso SEAS CE

está com a banca definida para o cargo de Analista Socioeducativo e Socioeducador, exigência de nível médio;

são 1.080 vagas e remuneração em definição.

Concurso Polícia Penal TO

está com a comissão formada para o cargo de Policial Penal, exigência de nível médio;

vagas em definição e salário de R$ 4.550,00.

Concurso DEPEN PR

está com a banca definida para o cargo de Policial Penal, exigência de nível médio;

são 7 vagas e salário de R$ 4.300,00.

Concurso Polícia Penal BA

está com a comissão formada para o cargo de Policial Penal, exigência de nível médio;

são 1.087 vagas e remuneração de R$ 2.609,26.

Concurso Polícia Penal PB

concurso foi anunciado para o cargo de Policial Penal, exigência de nível médio;



vagas em definição e remuneração de R$ 1.328,51.



Concurso Polícia Penal CE

está com a banca definida para o cargo de Policial Penal, exigência de nível médio;



são 800 vagas com CR e remuneração de R$ 6.542,00.

Concurso Polícia Penal PI

concurso está previsto para o cargo de Policial Penal, exigência de nível médio;



são 600 vagas e remuneração de R$ 6.496,73.

Concurso IGP RS

está com comissão formada para o cargo de Papiloscopista, exigência de nível médio;

são 40 vagas e remuneração de R$ 3.053,81 a R$ 9.556,78.

Concursos para 2024 nível médio: Carreiras Legislativas

Concurso ALE RS

está com a banca definida para os cargos de Agente de Polícia Legislativa, Técnico Legislativo, Analista Legislativo e Procurador, exigência de nível médio e superior;

vagas em definição e salário de R$ 6.705,18, R$ 10.487,59 e 29.363,77.

Concurso ALEGO

está previsto para diversos cargos, exigência de nível médio e superior;

são mais de 150 vagas com remuneração de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95.

Concurso ALEPE

está previsto para cargos de Analista, Técnico e Agente Legislativo, exigência de nível médio e superior;

vagas em definição e salário de R$ 4.780,74 a R$ 11.315,33.

Concurso Câmara de Maceió (AL)

está com a banca definida em diversos cargos, exigência de nível médio e superior;

são 54 vagas e remuneração de R$ 5 mil a R$ 7 mil.

Concurso Câmara de Nova Iguaçu (RJ)

está com a banca definida em diversos cargos, exigência de nível médio e superior;



são 38 vagas e remuneração de R$ 3,1 mil a R$ 19,7 mil.

Concurso Câmara de Campo Grande (MS)

concurso anunciado para cargos em definição, exigência de nível médio e superior;

são 20 a 30 previstas e remuneração de R$ 2.342,39 a R$ 3.973,58.

Concurso Câmara de Florianópolis (SC)

está com comissão formada para diversos cargos, exigência de nível médio;

são 29 vagas e remuneração em definição.

Concurso Câmara de Teresina (PI)

está com comissão formada para diversos cargos, exigência de nível médio;

vagas e salários em definição.

Concurso Câmara de Goiânia (GO)

está com comissão formada para diversos cargos, exigência de nível médio;



são 17 vagas e remuneração de R$ 5.773,98 a R$ 8.883,05.

Concursos para 2024 nível médio: Prefeituras

Concurso Prefeitura de São Luiz Gonzaga (RS)

está com a banca definida para diversos cargos, exigência de nível fundamental, médio e superior;

são 115 vagas e remuneração em definição.

Concurso Prefeitura de Florianópolis (SC)

está com a banca contratada para diversos cargos, exigência de nível médio e superior;



são vagas para cadastro reserva e remuneração de R$ 1.321,34 a R$ 14.081,99.

Concurso Prefeitura de Bagé (RS)

está com a banca definida para diversos cargos, exigência de médio e técnico;



vagas em definição e remuneração de até R$ 9.450,00.

Concurso Prefeitura de Vitória da Conquista (BA)

concurso anunciado para diversos cargos, exigência de médio e superior;

são 182 vagas com remuneração em definição.

Concurso Prefeitura de João Pessoa (PB)

está com a banca definida para diversos cargos, exigência de todos os níveis;

são 500 vagas com remuneração em definição.

Concurso Campina Grande (PB)

está com a banca definida para diversos cargos, exigência de médio e superior;



são 500 vagas com remuneração de R$ 1.100,00 a R$ 4.530,82.

está com a banca definida para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e outros cargos, exigência de nível médio, médio/técnico e superior;

são 306 vagas com remuneração de R$ 2.500,00 a R$ 10.302,00.

Com informações de estratégia concursos

Quer ficar por dentro das últimas notícias de concursos? Clique e entre em nosso canal de whatsapp.