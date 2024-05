Inscrições para Selo Empresa Verde Pernambuco foram prorrogadas até 15 de maio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cooperativas, microempreendedores individuais, pequenos empresários, pequenas, médias e grandes empresas podem se candidatar ao certificado através do site da Jucepe

As inscrições para o Selo Empresa Verde Pernambuco foram prorrogadas até o dia 15 de maio. Empresas pernambucanas com CNPJ ativo, incluindo microempreendedores individuais e cooperativas, e que demonstrem responsabilidade ambiental, podem se inscrever para receber a certificação através do site da Junta Comercial de Pernambuco (portal.jucepe.pe.gov.br/seloverde).



A submissão é feita atraves de questionário online. Cada pergunta do questionário, referente a uma prática sustentável, equivale a uma pontuação e deve ser comprovada através de documentos comprobatórios que posteriormente serão validados pela Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH.

O Selo Empresa Verde não é exclusivo apenas a grandes corporações. Cooperativas, microempreendedores individuais, pequenos empresários, pequenas, médias e grandes empresas podem se candidatar, desde que a sustentabilidade seja um dos pilares que orienta as práticas do dia-a-dia da instituição.

Caso a empresa ainda não tenha cláusula de responsabilidade ambiental em seu contrato social, pode dar entrada na Jucepe e se candidatar ao selo verde com o número do protocolo.

Há uma série de benefícios para pessoas jurídicas que obtiverem a pontuação mínima do Selo Empresa Verde, desde acesso a linhas de créditos vinculados a exigências ambientais e até prioridade nos critérios de desempate em licitações estaduais. Outros benefícios se somam aos já citados.

Sustentabilidade - Divulgação

DIFERENCIAL NO MERCADO

A empresa com esta certificação tem ingresso facilitado em mercados com alta exigência de critérios ambientais e é possível vincular o Selo Empresa Verde a peças publicitárias e de marketing da empresa certificada.

Outro ponto importante é que organizações certificadas aumentam seu capital reputacional, valorizando sua marca e atraindo investidores, fornecedores, clientes e parceiros alinhados à causa ambiental.

PONTUAÇÃO MÍNIMA



Se a empresa atingir uma pontuação mínima, diferente para cada porte da organização, já se torna Selo Verde. Para cooperativas, empresários individuais e microempresas, a pontuação mínima é 20 pontos. Empresas de pequeno porte precisam atingir pelo menos 25 pontos. Para as empresas de médio porte, a pontuação mínima é de 35 pontos, enquanto as grandes corporações precisam atingir um mínimo de 60 pontos.

“A pontuação varia com o porte da empresa porque quanto maior uma organização, maior o seu impacto ambiental”, explica a secretária executiva de Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE), Karla Godoy. A certificação Selo Empresa Verde é válida por dois anos.

Karla Godoy frisa ainda que a grande proposta do Selo Empresa Verde é, além de certificar, incentivar as empresas sobre a importância de adotar práticas sustentáveis.

“O selo não deve ser encarado como uma meta final. A maior importância deste selo é levar as empresas a um processo de reflexão e de mudança sobre os impactos que suas atividades podem trazer ao meio ambiente. E o que elas podem e devem fazer para minimizar e mitigar esses impactos. É um processo educativo contínuo”, enfatiza.

CERTIFICADO VERDE

As empresas selecionadas receberão o certificado de Empresa Verde em junho, em uma cerimônia de reconhecimento. A data, horário e local da cerimônia serão definidos e divulgados em breve.

O selo de Empresa Verde consiste em uma ação da Jucepe, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), a Semas-PE e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). É voltada à promoção de políticas públicas destinadas à preservação ambiental e sustentabilidade no Estado de Pernambuco, sendo até o momento o único desse tipo promovido pelo Poder Executivo Estadual.