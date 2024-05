Tempestades no RS provocam R$ 967,2 milhões em prejuízos em apenas 25 municípios, aponta CNN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A avaliação da confederação é que o valor tende a aumentar à medida que os demais municípios levantarem as perdas

Levantamento preliminar da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) revela que as tempestades registradas desde 29 de abril no Rio Grande do Sul geraram R$ 967,2 milhões em prejuízos financeiros.

Os números contabilizam prejuízos de apenas 25 municípios que registraram os dados causados pelas enchentes na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, segundo a CNM. A avaliação da confederação é que o valor tende a aumentar à medida que os demais municípios levantarem as perdas, já que a maioria ainda presta assistência emergencial e de resgate às vítimas.

A Confederação estima que 364 municípios foram afetados, sendo 336 com reconhecimento estadual e federal de calamidade pública. Destes, 188 registraram os decretos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do governo federal, sendo que 151 ainda não informaram os dados e prejuízos.

A agropecuária é o setor econômico com mais prejuízos levantados, somando R$ 506,8 milhões. Dos 25 municípios que auferiram os prejuízos, R$ 423,8 milhões estão relacionados à agricultura e R$ 83 milhões à pecuária.

Chuvas no RS: Seis barragens do estado tem risco iminente de rompimento: