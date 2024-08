Como economizar no câmbio de moedas? Conheça ferramentas e serviços que fazem a diferença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Se você está planejando uma viagem para fora do país ou precisa fazer transações internacionais, certamente está em busca de melhores condições de câmbio. E quando se trata de dinheiro, é importante escolher com cautela a empresa em que você depositará sua confiança para movimentar seu dinheiro.

Na troca de moedas, além do valor da taxa de câmbio, é preciso considerar outros custos como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e algumas tarifas, que muitas vezes são ocultadas pelos provedores. Comunicar com transparência estas tarifas, mostrando exatamente o que está sendo cobrado, é a forma mais eficaz de garantir a credibilidade do serviço e a boa experiência do consumidor.

Com o crescimento das fintechs, os consumidores têm ganhado novas soluções para movimentar dinheiro com praticidade e segurança. Elas entregam inovação no setor financeiro e, entre outras coisas, estão transformando o mercado de transações internacionais com tarifas mais baixas e maior agilidade para seus clientes.

Conheça algumas formas de entender exatamente para onde seu dinheiro está indo, quais são os custos envolvidos na operação, e como economizar nas transações:

Comparadores de taxa de câmbio

Utilizar um comparador de taxas de câmbio é essencial para quem vai fazer transações internacionais saber exatamente quanto vai gastar e escolher a melhor opção naquele momento, sem surpresas no bolso, de maneira prática e rápida.

Com uma única consulta, é possível verificar qual a real taxa de câmbio utilizada e começar a identificar possíveis tarifas ocultas no mercado - clique aqui e confira.

Alertas de taxa de câmbio

Se você não tem pressa para realizar o câmbio, é possível monitorar a oscilação da moeda de interesse. Diariamente, acontecimentos do mundo impactam o mercado cambial. Se você deseja economizar dinheiro, o ideal é monitorar constantemente essas alterações e, se tiver tempo, converter aos poucos ao invés de uma vez só.

Tutorial alerta de taxas de câmbio no aplicativo Wise - Jornal do Commercio

Alguns sites e aplicativos oferecem a possibilidade de ativar alertas sobre taxas de câmbio, como a Wise. No aplicativo ou site da empresa, acesse configurações do seu perfil e, em seguida, alertas de taxa de câmbio, configurando quantos alertas você desejar.

Após selecionar a moeda que deseja monitorar, é possível escolher avisos diários e alertas para quando a taxa cambial atingir o valor desejado. Você também pode optar por alertas em formato de notificações no seu celular ou pelo e-mail.

Conta multimoeda

Quando falamos de poupar dinheiro, planejamento é a palavra de ordem. Mesmo viajando, é necessário manter suas finanças sob controle. Neste sentido, uma conta multimoeda é o ideal.

Além de poder adquirir mais de 40 moedas diferentes na mesma conta pagando em reais, você paga o câmbio comercial (aquele mostrado no Google) e as tarifas são comunicadas de maneira transparente antes de você efetuar a transação. O IOF aplicado na conversão é de apenas 1.1%, diferente dos 4.38% cobrados em compras internacionais com cartão de crédito.

Qual a diferença entre câmbio comercial e turismo?

A diferença essencial entre os câmbios é o valor. A base para definição da cotação da taxa de câmbio turismo é o câmbio comercial. No entanto, o câmbio turismo costuma ser mais caro, pois incidem sobre ele os custos das casas de câmbio que oferecem as moedas, a logística para compra de moedas físicas, entre outras despesas que são repassadas ao consumidor final.

Exija transparência

A transparência financeira é a melhor maneira de tomar decisões informadas e ter controle sob seus gastos. Este ano, a Wise divulgou um relatório realizado pela Alderson Consulting sobre o nível de transparência nos serviços de câmbio no Brasil. Dos sete provedores analisados, nenhum é transparente no modo como comunica suas tarifas aos clientes.

Leia Também Cobrança de tarifas na conversão do câmbio: o que os bancos não te contam

Muitos ocultam custos de operação e margens de lucro nas referidas tarifas, ou ainda, inflam a taxa de câmbio, diferindo completamente do câmbio comercial, sob a propaganda de tarifa zero.

Essas práticas são prejudiciais tanto para seu planejamento financeiro pessoal, quanto para a competitividade do mercado cambial.

Os consumidores podem e devem exigir do Banco Central políticas que regulem e esclareçam o mercado de câmbio no Brasil, exigindo que provedores de serviços mostrem com clareza todas as taxas envolvidas nas transações.

A campanha “Nada a Esconder” visa não apenas conscientizar, mas provocar mudanças no mercado cambial, tornando ilegais as tarifas ocultas, demandando das empresas e transparência total nas transações.

Leia o relatório e assine abaixo a petição da Wise.