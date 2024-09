Instituto oferece curso gratuito de Marketing Digital no Grande Recife; confira como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As 25 vagas são destinadas a jovens entre 18 e 14 anos residentes do Jaboatão dos Guararapes; inscrições vão até esta sexta-feira (20)

Em parceria com a Fecomércio, o Instituto Shopping Guararapes oferece curso gratuito de Marketing Digital. São 25 vagas destinadas a jovens de 18 a 24 anos residentes em Jaboatão dos Guararapes.

As inscrições podem ser feitas presencialmente até essa sexta-feira (20), das 9h às 11h e das 14h às 17h, no Instituto Shopping Guararapes, que fica em frente à portaria D do mall. As aulas ocorrerão do dia 23 a 27 de setembro, das 9h às 12h, no Instituto.

Quem pode participar

Os interessados precisam cumprir os seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 24 anos;

Morar em Jaboatão dos Guararapes;

Ser estudante ou ex-estudante de escola pública;

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Documentos necessários para inscrição