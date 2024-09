IFPE está com inscrições abertas para curso gratuito de Língua Francesa; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu edital para o preenchimento de vagas em cursos livres de Língua Francesa, que serão oferecidos gratuitamente pelo Departamento de Relações Internacionais (DRIN), através do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras da Reitoria.



Essa iniciativa resulta da adesão do IFPE ao Programa Francês para Mobilidade Estudantil (Franmobe), promovido pela Embaixada da França no Brasil. Serão disponibilizados dois cursos: Francês Básico (nível A1), na modalidade semipresencial (com aulas presenciais e atividades assíncronas em ambiente virtual de aprendizagem), com 30 vagas no total — 15 para a comunidade interna e 15 para a comunidade externa.

E Francês Conversação (nível A2), na modalidade remota (com atividades síncronas e assíncronas em ambiente virtual de aprendizagem), com 20 vagas no total — 10 para a comunidade interna e 10 para a comunidade externa.



Vagas preenchidas por ordem de inscrição

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no dia 19 de setembro, das 8h às 17h59, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico e do envio da documentação em PDF conforme as exigências do edital.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, segundo o edital. O resultado da seleção será divulgado no dia 24 de setembro. As aulas terão início em 30 de setembro para o curso de Francês Conversação e em 3 de outubro para o curso de Francês Básico.

A certificação dos cursos será emitida pelo Departamento de Relações Internacionais do IFPE (DRIN), considerando o desempenho satisfatório nas atividades e uma frequência mínima de 75% nas aulas presenciais ou síncronas e nas atividades assíncronas.

Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: celle@reitoria.ifpe.edu.br