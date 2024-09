Energia cara: saiba 6 medidas de como diminuir o valor da conta de luz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O preço da energia elétrica subiu por causa do retorno da bandeira vermelha, que resultou no acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos

Com a implementação da bandeira tarifária vermelha patamar 2, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os consumidores já sentiram no bolso o impacto de um acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz.

A medida, que foi adotada nas contas de setembro, surgiu por causa da baixa nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. Essa é a primeira vez, em três anos, que o patamar mais alto da bandeira vermelha foi acionado.

Com um aumento de até 200% no custo da energia elétrica, muitas famílias e empresas estão buscando alternativas para reduzir o consumo e, consequentemente, o valor da conta de luz.

A reportagem procurou a Neoenergia Pernambuco, fornecedora de energia elétrica, para ajudar com dicas para aliviar esse peso no seu orçamento:

6 medidas para diminuir o valor da conta de luz

Basicamente falando, essas próximas 6 dicas já podem te ajudar a diminuir, consideravelmente o valor da conta de energia.

1 - Aproveite a luz natural e escolha lâmpadas de LED

Segundo a Neoenergia, para diminuir os gastos, você deve utilizar a luz natural nos cômodos sempre que possível, abrindo portas e janelas.

Ao escolher as lâmpadas, prefira os modelos de LED, que são até 78% mais econômicos em comparação com as halógenas e 40% mais eficientes que as fluorescentes compactas.

2 - Opte por eletrodomésticos mais eficientes (Classificação A)

Ao comprar eletrodomésticos, escolha aqueles que possuem o Selo Procel ou a classificação de consumo de energia “A” estabelecida pelo Inmetro.

Compare o consumo descrito na etiqueta, pois a variação entre marcas pode chegar a até 50% para aparelhos com a mesma capacidade.

3 - Evite deixar a porta da geladeira aberta



Para economizar com a geladeira, evite deixar a porta aberta por mais tempo do que o necessário, não coloque alimentos quentes dentro do refrigerador e mantenha-o afastado de fontes de calor, como fogão ou raios solares. A capacidade do refrigerador também impacta no consumo de energia elétrica.

4 - Reduza o tempo no banho e ajuste o chuveiro elétrico para o modo verão



O chuveiro elétrico é um dos maiores consumidores de energia, especialmente em dias mais frios. Reduzir o tempo no banho e, quando possível, usar a função "verão" no chuveiro, que consome até 30% menos de energia, pode ajudar na economia.

Segundo a Neoenergia, no banho, um minuto a menos no chuveiro elétrico de 5.500 W faz diferença no final do mês.

Se a casa tiver quatro pessoas, por exemplo, a economia mensal com esse minuto a menos no banho equivale ao uso de oito lâmpadas LED de 9W durante cinco horas diárias por 30 dias.

5 - Mantenha o ar-condicionado entre as temperaturas 23ºC e 25ºC

Outro grande consumidor de energia é o ar-condicionado. Manter a temperatura entre 23ºC e 25ºC e fazer a limpeza periódica dos filtros são boas práticas para evitar o desperdício de energia.

Utilize o aparelho apenas quando necessário e mantenha portas e janelas fechadas para otimizar o resfriamento.

6 - Desconecte aparelhos da tomada quando não estiver usando



Desconecte aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada quando não estiverem em uso. Mesmo no modo stand-by, esses aparelhos consomem energia que contribui para o aumento da conta de luz.

Outras dicas

Ferro de passar roupa:

De acordo com a Neoenergia, o modelo do ferro de passar roupas também faz diferença.

O consumo dobra quando utilizamos o ferro a vapor em relação ao ferro a seco e, se utilizar vaporizador, esse consumo multiplica por seis vezes.

Computador e celular:

Quando estiver usando o computador e as pausas entre os usos forem longas, superiores a uma hora, por exemplo, o ideal é desligar o equipamento. Se puder, opte por laptops, que costumam ser mais econômicos.

Quando seu celular carregar, evitar deixar na tomada após o aparelho atingir a carga máxima.

Televisão:

Já a TV é responsável por cerca de 5% a 15% do consumo total de uma residência, por isso, evite dormir com televisores ligados.

Se você já sabe que costuma pegar no sono assistindo à televisão, utilize a função “timer” ou “sleep”, presente na maioria dos modelos, e programe o aparelho para que ele desligue sozinho.

Ventilador de teto:

Quando estiver utilizando ventilador de teto, se atente às velocidades. A posição média, em alguns modelos, economiza metade da energia gasta na posição alta.

Esses equipamentos também têm o selo Procel, e o ideal é comprar os mais eficientes.

Projeto Vale Luz

Outra maneira de diminuir o valor da conta de energia é o "Projeto Vale Luz", que a Neoenergia oferta para os estados de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Nele, você pode trocar resíduos sólidos por descontos na conta de energia.

Para saber os postos de entrega, clique aqui.

Materiais aceitos nos estados de Pernambuco e Bahia:



Materiais aceitos no Vale Luz em Pernambuco e na Bahia. - Neoenergia

Materiais aceitos no estado do Rio Grande do Norte: