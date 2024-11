Sebrae traz especialistas de marketing para evento no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação do evento, marcado para 13 de novembro, inclui especialistas como Rapha Falcão, Thiago Concer e Rafael Kiso

A proximidade do fim do ano, uma das épocas mais importantes para a economia com a Black Friday e festas de dezembro, aumenta a expectativa pelas vendas. A presença digital é um fator marcante para os empresários, principalmente para pequenos negócios, que muitas vezes não possuem recursos suficientes para publicidade.

Pensando nisso, no próximo dia 13 de novembro estreia o Sebrae Alta Performance. A primeira edição do evento destaca o Marketing Digital e traz experts na programação: Raphael Falcão, Thiago Concer e Rafael Kiso.

O evento acontece na sede da entidade, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.



“O Sebrae Alta Performance foi programado para acontecer em tempo hábil para a Black Friday e tem importância vital na construção de estratégias que consigam, em curto prazo, fazer diferença no faturamento dos empresários neste período de festas e em todos os dias do ano”, explica o analista do Sebrae/PE Omero Galdino Júnior

“Para isso, teremos três palestrantes de renome nacional que transmitirão dicas e informações relevantes para aumentar as vendas dos empreendedores. São especialistas que, muitas vezes, só são vistos em eventos realizados em outras regiões, como Sudeste e Sul do país”, completa.

Programação

A programação vai abordar tendências sobre estratégias para aumentar a visibilidade, posicionamento de marca e relevância online, dicas para aumentar conversões em e-commerce e marketplace, além de técnicas de persuasão para influenciar a decisão de compra.

Também serão destacadas estratégias de marketing para potencializar os resultados no ambiente digital, campanhas no Google e redes sociais e inspirações para superar desafios e atingir metas no mundo digital.

Um dos pontos altos do encontro deve ser a abordagem sobre como explorar o algoritmo do Instagram para melhor alcance e interação. A rede social é uma das que mais crescem no planeta, sendo a quarta mais popular, atrás apenas do Facebook, YouTube e WhatsApp.

Atualmente, a plataforma tem um bilhão de usuários ativos mensais globalmente, com metade desse contingente acessando a plataforma diariamente.

Ingressos

Os ingressos para o Sebrae Alta Performance já estão disponíveis, custam R$ 97 cada e as inscrições podem ser feitas online, no site do evento.