Programa Cooperação na Ponta do Lápis: Sicredi leva educação financeira para comunidades

A educação financeira desempenha um papel importante na compreensão de conceitos básicos de finanças, como orçamento, poupança e investimentos, atuando na prevenção de problemas como o endividamento e a falta de planejamento.

Ao capacitar as pessoas com conhecimento sobre como gerir suas finanças, evitar o endividamento e planejar para o futuro, a educação financeira promove não apenas a estabilidade individual, mas também fortalece a economia local.

“A educação financeira faz parte do cooperativismo, pois está diretamente ligado à geração de benefícios para a comunidade como um todo. Sendo assim, trazer orientação aos associados e a população em geral quanto ao uso consciente do dinheiro gera o desenvolvimento local que é uma das nossas principais preocupações”, ressaltou Elisio Guerra, Diretor Executivo da Sicredi Recife.

Reconhecendo a importância da educação financeira para o desenvolvimento sustentável das comunidades, a Sicredi Recife, uma das principais instituições financeiras cooperativas do país, lançou o programa "Cooperação na Ponta do Lápis".

Essa iniciativa visa capacitar a população local de comunidades a gerir melhor suas finanças, contribuindo para a estabilidade econômica local.

Cooperação na Ponta do Lápis

O "Cooperação na Ponta do Lápis" não apenas aborda questões financeiras, mas também reforça o compromisso da Sicredi Recife com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como a erradicação da pobreza e a promoção da educação de qualidade.

Adaptado para diferentes públicos, o programa é uma ferramenta vital para a transformação social, ajudando a construir comunidades mais conscientes e preparadas para enfrentar os desafios financeiros do dia a dia.

O programa é para todos, com ações voltadas a pessoas físicas, microempreendedores, adolescentes e crianças.

“Neste ano promovemos mais de 50 ações de educação financeira em escolas, faculdades e empresas, e queremos fazer ainda muito mais. Nosso foco, é impactar as comunidades em que estamos inseridos para disseminar a essência do cooperativismo, assim como transformar nossa sociedade em investidores e consumidores conscientes”, complementa Guerra.

Sobre Sicredi

Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 8,1 milhões de associados e mais de 2.700 agências em todo o Brasil. Com um modelo de gestão democrático e participativo, a Sicredi oferece uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras, sempre com foco no crescimento dos associados e no desenvolvimento das regiões onde atua.