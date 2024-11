Investimento bilionário acelera Transnordestina e amplia integração ferroviária no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As obras da ferrovia Transnordestina, uma das prioridades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), receberam um reforço significativo com a liberação de R$ 3,6 bilhões.

O termo aditivo foi assinado na última quinta-feira (28), em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros como George Santoro (Transportes), Rui Costa (Casa Civil) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

A nova etapa de investimentos inclui a Ordem de Serviço para o lote 7, que abrange 55 quilômetros entre Quixadá e Itapiúna, no Ceará. O trecho é parte de um projeto maior que conecta Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto de Pecém, no Ceará, e também ao Porto de Suape, em Pernambuco, através de um ramal de 548 quilômetros.

O presidente Lula destacou o compromisso histórico com a conclusão da ferrovia e lembrou a influência do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes: “Ele dizia: ‘A Transnordestina vai mudar a vida do Nordeste’. Este país precisa de ferrovias para aumentar sua competitividade e facilitar o transporte de cargas.”

Avanços no projeto e impacto regional

Até o momento, 676 quilômetros de trilhos já foram entregues e 151 quilômetros estão em execução. Segundo o cronograma da Transnordestina Logística (TLSA), concessionária responsável, a ferrovia deve iniciar operações assistidas em 2025, com vagões transportando soja, milho, farelo de soja e calcário.

Para o ministro Waldez Góes, o novo aporte permitirá não apenas a retomada plena das obras, mas também a geração de empregos: “De 2023 para cá, passamos de poucos trabalhadores para 3 mil empregos diretos. Com essa nova etapa, podemos chegar a 8 mil postos de trabalho.”

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que a Transnordestina é parte de um projeto maior de integração ferroviária. “Num futuro próximo iremos conectá-la à [ferrovia] Norte-Sul, criando uma malha ferroviária nacional que aumentará a competitividade e reduzirá custos de produção”, afirmou.

Impacto no Nordeste e no Brasil

A Transnordestina é um dos maiores projetos de infraestrutura em execução no Brasil. A ferrovia terá 1.757 quilômetros de extensão, sendo 1.209 quilômetros na fase inicial. Além de atender o transporte de cargas, como grãos e calcário, ela impulsionará o desenvolvimento regional, integrando diversos modais logísticos.

O ramal pernambucano, que liga Salgueiro ao Porto de Suape, também recebeu prioridade no Novo PAC, garantindo recursos específicos para sua conclusão. O projeto é considerado essencial para fortalecer a logística no Nordeste e conectar o Brasil ao mercado internacional de forma mais competitiva.