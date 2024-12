Preço do bacalhau apresenta variação de mais de 619% no Recife, alerta Procon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Produtos como o azeite, panetone e o queijo do reino também apresentaram variações nos valores no comércio pernambucano, de acordo com levantamento

Faltando uma semana para as comemorações do Natal, os produtos mais procurados nos supermercados são os que compõem a tradicional ceia. Porém, o consumidor precisa ficar atento na hora de comprar.

Segundo o Procon Recife, foi identificada uma diferença superior a 619% no preço de um dos itens mais consumidos, o bacalhau.

De acordo com a pesquisa feita pelo órgão, o quilo do pescado custa de R$ 35,98 a R$ 259, o que representa uma variação de 619,84% entre o menor e o maior valor.

"O Procon Recife reforça a importância de se pesquisar antes de comprar. São muitas variedades de produtos e preços. É preciso checar o orçamento disponível. A falta de planejamento causa problemas no futuro. O nosso levantamento busca chamar a atenção das pessoas e despertar a necessidade do consumo consciente", disse o secretário executivo de Defesa do Consumidor do Recife, André Azevedo.

Azeite, panetone e queijo do reino

Já a garrafa de 250 ml de uma mesma marca de azeite varia entre R$ 19,90 e R$ 33,73. Neste caso, a oscilação ultrapassa 69%.

Por sua vez, o panetone de um determinado fabricante atinge quase 51% de diferença entre o valor mais barato e o mais caro.

O queijo do reino também merece atenção especial, isto porque o preço do produto da mesma marca custa entre R$ 95,85 e R$ 149,90. Um olhar atento será recompensado com uma economia de 56,39%.

Para mais informações ou possíveis dúvidas, é possível entrar em contato com o Procon por meio do Whatsapp (81) 3355.3286, do site www.procon.recife.pe.gov.br ou pelo e-mail denunciaproconrecife@recife.pe.gov.br.

