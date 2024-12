Décimo terceiro: o que fazer se a empresa não pagar a segunda parcela até esta sexta-feira (20)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A segunda parcela do décimo terceiro salário deve ser paga pelas empresas até esta sexta-feira (20), já com os descontos do Imposto de Renda e do INSS. Já o prazo para o recebimento da primeira parcela foi até o dia 29 de novembro.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), espera-se que o décimo terceiro injete R$ 321,4 bilhões na economia brasileira.

Não recebi a segunda parcela do décimo terceiro, o que fazer?

Veja dicas caso você não tenha recebido

Primeiro, é importante procurara o setor de recursos humanos do empresa para comunicar e solicitar o depósito dos valores;

Procure o sindicato que representa a sua categoria profissional, caso o situação continue sem resolução;

Caso isso persista, é recomendável realizar uma denúncia no Ministério Público. Assim, será possível buscar mecanismo legais;

Outra alternativa, ainda é possível apresentar uma denúncia no Ministério Público do Trabalho;

Em último caso, você poder ingressar com uma ação trabalhista, por meio da justiça.

Como calcular o valor do décimo terceiro?

A primeira parcela, que foi paga até 29 de novembro, não tem nenhum desconto e pode ser calculada pela metade do último salário bruto recebido, normalmente o de novembro.

Um exemplo: caso você receba um salário de R$ 4 mil, o valor da primeira parcela será de R$ 2 mil (metade do valor do salário bruto).

Segunda parcela

Já a segunda parcela do décimo terceiro salário sofre desconto de INSS e Imposto de Renda.

Como calcular?

Utilize o salário bruto recebido em novembro;

Divida o seu salário bruto por 12;

Deduzir do valor o INSS e IR; conforme tabelas de alíquota;

Depois, multiplique o resultado pelo número de meses em que trabalhou.

O que o empregado precisa saber?