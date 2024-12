Mega da Virada: apostadores enfrentam instabilidade no site e app nas últimas horas para jogar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Problemas técnicos geram filas de espera virtual e dificultam apostas no maior sorteio do ano da Caixa Econômica Federal, com prêmio de R$ 600 milhões

Ao longo desta terça-feira (31), dia do maior sorteio das Loterias Caixa, a Mega da Virada, o site e o aplicativo para fazer apostas apresentam instabilidade. No site, por exemplo, a reportagem identificou uma fila de espera virtual superior a uma hora. Este ano, o prêmio é de cerca de R$ 600 milhões.

Segundo o Downdetector, plataforma que verifica instabilidade de site e aplicativos, 50% das reclamações estão relacionadas ao acesso do app no dispositivo móvel, 37% nas operações de internet banking e 14% no login do internet banking.

Entre a reclamação dos internautas, a fila de espera com mais de 1h tem prejudicado aqueles que querem fazer uso dos canais digitais. O sorteio da Mega da Virada pode ser feito até 18h desta terça.

Imagem de aplicativo da Caixa apresentando fila e espera de mais 1h - Reprodução APP Caixa

Em nota enviada ao JC, a Caixa confirmou a instabilidade em seus canais digitais, e atribuiu o problema à grande demanda de apostadores. O banco informou ainda que está atuando para normalizar os serviços.