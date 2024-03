Jogador do Sport morre atingido por bala perdida no Recife, e pai da vítima afirma: "PM chegou atirando"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um adolescente de 13 anos, jogador de futsal do Sport, morreu após ser atingido por bala perdida na perna e no quadril, na noite do sábado (16), no Jordão, na Zona Sul do Recife.

O QUE ACONTECEU?

De acordo com testemunhas, os tiros foram disparados por policiais militares que perseguiam um carro. Segundo a população, ele estava na calçada com duas amigas, após um jogo de futebol.

Além da vítima, as balas atingiram alguns muros, um caminhão estacionado e até o celular do garoto. Em nota oficial, o Sport lamentou a morte do atleta da base e desejou força aos familiares.

O pai de Derick Sampaio concedeu entrevista ao colunista do Jornal do Commercio, Raphael Guerra, e culpou os policiais pela tragédia: "Mataram meu filho. Acabaram com o sonho dele e de todo o bairro. A PM chegou atirando, disse Davison José da Silva.

Derick Sampaio, de 13 anos, treinava futsal no Sport. Ao lado dele, o pai, Davison José da Silva - Acervo pessoal

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que dois suspeitos foram detidos e outros dois conseguiram fugir. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios/DHPP.

A nota oficial informa que os policiais levaram o jovem para a Policlínica do Ibura, onde recebeu os primeiros socorros. No entanto, não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Nota conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil:

A Polícia Militar através do 6º BPM informa que na noite de sábado (16), a equipe de policiais militares após concluírem ocorrência de recuperação de veículo roubado, no DEPATRI, foram acionados por uma senhora relatando o roubo de seu veículo, cujo rastreamento indicava a localização no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.

Durante o deslocamento até o local indicado, os policiais avistaram o veículo em fuga, sendo acompanhado por outro veículo. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos ignoraram as ordens de parar e empreenderam fuga em alta velocidade.

O acompanhamento culminou em uma rua sem saída no bairro do Jordão, em Recife, onde os suspeitos colidiram os veículos, desembarcaram e começaram a disparar contra os policiais, que reagiram.

Dois suspeitos conseguiram fugir, enquanto outros dois foram detidos, sendo um deles ferido por disparos de arma de fogo e o outro com escoriações devido a colisão de trânsito.

Ambos foram encaminhados à UPA da Imbiribeira, com o ferido por arma de fogo, posteriormente transferido para o Hospital da Restauração.

Foi realizada a revista veicular e no interior dos veículos foram encontradas duas armas de fogo, uma calibre 12 e um revólver calibre .38.

Concomitantemente a essa ocorrência outra equipe policial do 6 BPM, foi acionada para socorrer um adolescente vítima de disparos de arma de fogo em via pública.

O jovem foi socorrido pela equipe policial até à Policlínica, no bairro do Ibura, onde recebeu os primeiros socorros mas acabou indo a óbito naquela unidade de saúde.

Os policiais militares cumprindo os protocolos estabelecidos se apresentaram na DPJM e a ocorrência foi encaminhada ao DHPP.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que a 3a Delegacia de Polícia de Homicídios/DHPP ficará responsável por investigar e esclarecer as circunstâncias do fato.