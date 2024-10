Conheça as vantagens da educação empreendedora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba a importância dos alunos do Ensino Médio considerarem a educação empreendedora como parte de sua formação acadêmica e profissional

A educação empreendedora tem se mostrado uma peça-chave na formação de estudantes que buscam se destacar em um mercado de trabalho em constante mudança.



Apenas ter um diploma já não é suficiente, é necessário desenvolver habilidades como adaptação, inovação e resolução de problemas.

Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional e pró-reitora acadêmica da UNINASSAU, fala sobre a importância desse tipo de formação desde o Ensino Médio.

Educação empreendedora: o caminho para um mercado de trabalho inovador

Segundo Simone, a ideia de "trabalhabilidade" é central nessa discussão, pois não se trata apenas de conseguir um emprego, mas de se manter relevante e evoluir profissionalmente em cenários complexos.

"A educação empreendedora oferece aos estudantes a chance de desenvolver habilidades como criatividade, liderança e resolução de problemas, que são essenciais para qualquer carreira", afirma. Além disso, ela ressalta que o uso de tecnologias facilita esse processo, tornando o aprendizado mais dinâmico e colaborativo.

As empresas buscam cada vez mais profissionais que possuam uma mentalidade criativa e proativa. Para Simone, "desenvolver uma mentalidade aberta começa com a curiosidade em aprender coisas novas e com a disposição para sair da zona de conforto".

Ela explica que dominar uma área específica é importante, mas integrar diferentes conhecimentos e aplicá-los de forma criativa é o que diferencia o profissional no mercado. Além disso, também é importante participar de projetos colaborativos, como hackathons, feiras de ciências e clubes de empreendedorismo.

Ela também destaca o uso de plataformas digitais para o desenvolvimento de competências em áreas como programação e design. "As empresas estão em busca de pessoas que saibam enfrentar desafios e enxergar neles uma chance de inovar”, afirma a pró-reitora.

UNINASSAU promove iniciativas para capacitar alunos

A UNINASSAU integra o Grupo Ser Educacional, e através do Núcleo de Trabalhabilidade e plataformas digitais como o Peixe 30 e GoKursos, os alunos são incentivados a construir suas carreiras desde cedo.

Além disso, a instituição promove projetos inéditos do Sistema de Aprendizagem Ubíqua, que oferecem uma trilha integradora para todos os cursos, como o Ser+ Empreendedor, a incubadora digital CRIA e a Escola de Negócios.

Esses projetos têm como principal objetivo preparar os estudantes para carreiras no mundo dos negócios, oferecendo uma formação teórica e prática abrangente nas áreas de contabilidade, finanças, marketing, recursos humanos e gestão estratégica.