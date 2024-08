Carrilho: 55 anos de solidez e inovação no mercado imobiliário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais do que com qualidade, um legado também se constrói com história. E disso o Grupo Carrilho entende: são 55 anos no mercado, com várias gerações e marcos na indústria de construção.

História

Fundada em 1969 pelo Dr Antônio Carrilho e Dona Terezinha, a então Construtora Carrilho ingressou no mercado realizando obras públicas no Recife e interior de Pernambuco. Entre 1985 e 1990, a empresa firmou a atuação no mercado imobiliário com edifícios residenciais de alto e médio padrões, além dos populares.

Nos anos 2000, a Carrilho foi pioneira nos empreendimentos do tipo condomínio-clube, com diversos itens de lazer e entrega das áreas comuns equipadas e mobiliadas. Nos anos seguintes, o nome da empresa marcou ainda mais as ruas do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Paulista.

Durante essa trajetória, o Grupo Carrilho entregou mais de 12 mil unidades com qualidade. E mais de duas mil unidades estão em construção para realizar sonhos em breve.

Além disso, a Carrilho se destacou na expertise em construção de terminal de combustíveis de porto flutuante. As construções dos terminais de combustíveis de Porto Velho (Rondônia) e em Itacoatiara (Amazonas) e do terminal fluvial em Santarém (Pará) são exemplos de sucesso no ramo industrial.

Mudanças

Um dos grandes marcos da empresa foi a mudança de gerações nos cargos executivos. “Nos últimos 10 anos, nós tivemos essa mudança de gerações na empresa, um processo muito bem trabalhado, com consultorias externas para poder moldar da melhor forma. A empresa familiar ficou ainda mais profissional. Investimos em contratações valiosas e hoje temos também diretores que não são da família”, explica Carlos Carrilho, vice-presidente do grupo.

Carlos também ressalta o compromisso com a entrega de um produto de qualidade: “O que a gente promete, a gente cumpre e entrega. É a segurança que a gente sempre transmitiu para a sociedade pernambucana.”

Carlos e Fernando Carrilho atuam na Vice-Presidência da empresa - Junior Souza/TV Jornal

Um dos efeitos da confiança do público na Carrilho é a expansão de um orçamento empresarial: “Nós trabalhamos com orçamento de cinco anos da empresa. Isso é um trabalho que começou a ser desenvolvido nos últimos anos. Inicialmente, era um orçamento anual, depois conseguimos fazer o orçamento de três anos e hoje estamos fazendo o orçamento de cinco anos”. Isso significa que o grupo tem se consolidado cada vez mais, possibilitando traçar metas maiores.

“Os 55 anos que a empresa está fazendo não são só de CNPJ, mas da cultura que uma família tem, de profissionalismo e de respeito aos seus clientes e parceiros”, complementa.

Legado

O vice-presidente do grupo, Fernando Carrilho, também pontua a responsabilidade de assumir um legado: “A gente precisa dar continuidade a uma empresa que é um sinônimo de sucesso. Precisamos colocar muito empenho e trabalho porque a responsabilidade não é só de manter, mas de dar um segundo, um terceiro salto de crescimento com saúde financeira.”

Ele elenca três pilares essenciais para a administração de qualidade: “Temos uma gestão estratégica, ou seja, sabemos onde queremos estar daqui a cinco, 10 anos. Além da financeira, que é saber quanto temos no caixa e não comprometer mais do que teremos daqui a cinco anos de acordo com a nossa projeção. É preciso um controle muito forte nisso”

“O terceiro pilar é a nossa governança corporativa, o que torna nossa empresa eficiente do ponto de vista organizacional. Temos um conselho implantado e reuniões de comitê, por exemplo. E priorizamos também o aspecto social e do bem-estar do nosso nosso funcionário”, acrescenta Fernando.

Fernando Carrilho reafirma o compromisso da nova geração com o crescimento da empresa com saúde financeira e produtos de qualidade - Junior Souza/TV Jornal

Uma das celebrações dos 55 anos do Grupo Carrilho é a segunda edição da Corrida “Viva Mais Carrilho”, idealizada para promover a saúde e o bem-estar dos colaboradores e parceiros da empresa. Com percursos de 5km e 10km, o evento oferece opções para todos os níveis de experiência, além de incentivar a prática regular de atividades físicas e o convívio em equipe.

O tratamento com o cliente também é uma das prioridades da Carrilho. “Cada um é tratado com particularidade. Até um dia desses Antônio, que agora atua no nosso conselho, tinha o nome dos clientes de vários empreendimentos decorados porque ele gostava de lidar com os clientes, saber como é que tinha sido o resultado”, destaca Fernando.

Linhas

“Trabalhar a Carrilho como uma Carrilho do tamanho de cada sonho”: é como Roberto Rios, diretor comercial, define a proposta das linhas dos empreendimentos.

Ele explica que a empresa busca estar sempre em atualização e entender o que o público deseja: “A essência da construtora começou lançando empreendimentos na Zona Norte voltados para a família de classe média. A Carrilho sempre foi extremamente competitiva por investir em projetos com plantas inteligentes, sem espaços ociosos. Isso fazia com que entregassemos o mesmo programa dos concorrentes com áreas um pouco menores o que resultava em preços e condições de pagamento mais atrativas.”

Em 2009, com a criação do programa Minha Casa, Minha Vida, a construtora passou a atender o segmento desse público. “Fomos a primeira empresa a lançar um empreendimento do tipo aqui em Pernambuco. Depois, o cenário econômico favoreceu muito mais o investimento para atender a essa parcela da população que não tinha acesso à moradia”, conta Roberto.

Roberto Rios, diretor comercial da Carrilho, detalha as linhas de empreendimentos residenciais da construtora - JAILTON JR/JC IMAGEM

Então surgiu a linha Carrilho Home, os empreendimentos de até R$ 250 mil contemplados pelo Minha Casa, Minha Vida faixa 2, ou seja, famílias que ganham até R$ 4.700. “Nosso propósito com essa linha é falar para o nosso público que seu sonho é possível. Comprar um imóvel e dizer ‘agora o meu filho vai poder começar a vida dele de maneira diferente, ele vai ter algo que eu não tive’”, afirma o diretor comercial.

“Investimos muito em qualidade de vida, segurança e na área comum, porque os apartamentos são mais compactos. Então a gente entrega uma área comum bastante rica em opções de lazer e com muita segurança”, acrescenta.

Para o público que está começando uma família, a linha Carrilho Urban é a mais indicada. “A gente atende casais e famílias com um ou dois filhos. São imóveis em localizações muito estratégicas, com a mesma tecnologia adotada na Carrilho Home, que é a tecnologia de construção em parede de concreto na forma mais moderna no mercado imobiliário.”

O Pátio Nattu é um dos lançamentos da linha Carrilho Urban - Divulgação

Os empreendimentos custam de R$ 250 a 350 mil e têm condições acessíveis para o público contemplado pelo Minha Casa, Minha Vida faixa 3, que tem renda de R$ 4.400 até R$ 8 mil. “É o ideal pra quem precisa ir e vir com agilidade e que busca o melhor lugar pra estar e seguir em frente”, comenta Roberto.

Para ampliar a gama de ofertas, a Carrilho voltou a investir nos imóveis em localizações estratégicas da Zona Norte do Recife, como na sua origem. A linha Carrilho Premium conta com modernos studios e apartamentos de 3 quartos entre 75 a 80m² e de 4 quartos entre 105 e 115m². São plantas inteligentes que não possuem espaço ocioso e possibilitam preços competitivos.

“Essa linha atende uma família de quatro a cinco pessoas que busca endereços consolidados da Zona Norte do Recife. Nesse tipo de construção, a gente sempre leva a assinatura de arquitetos e paisagistas renomados e oferece algumas opções de planta para no pós entrega o cliente escolher”, detalha Roberto.

“Assim, a gente completa essa mistura de público sendo atendido pela mesma incorporadora. Sentimos a necessidade de ter um tom de voz para cada público. Então a Carrilho fez algumas pesquisas e entendeu que cada público desse tem alguns requisitos em comum, mas gosta de ser tratado de maneira diferente as aspirações são diferentes”, resume o diretor.

Planos futuros

Em 2020, a construtora deu um passo importante para a expansão no mercado imobiliário: começou as atividades em Campinas (São Paulo). O projeto é uma das principais apostas do planejamento dos próximos anos da Carrilho.

“Temos o orçamento para os próximos cinco anos. Além de um crescimento muito forte em Pernambuco, a construtora Carrilho também está abrindo investindo no mercado de São Paulo. Esse nosso primeiro lançamento será o marco de uma grande expansão territorial”, finaliza Carlos.