GUERRA: Israel lança primeiro ataque em profundidade no Líbano

Um bombardeio israelense atingiu um veículo no sul do Líbano, neste sábado (11), 45 quilômetros ao norte da fronteira entre os dois países, no primeiro ataque em profundidade em território libanês desde o início das hostilidades.

"Um drone inimigo mirou em um furgão (...) na região de Zahrani", disse a agência oficial libanesa ANI, acrescentando que não há registro de vítimas.

A zona fronteiriça entre o Líbano e Israel tem sido palco de frequentes trocas de disparos entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro. Essa foi, no entanto, a primeira vez que um bombardeio israelense alcançou um alvo longe da fronteira.

O Exército libanês impediu o acesso da imprensa ao local.

Este ataque acontece poucas horas antes de um discurso do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, aliado do Hamas, marcado para 10h (horário de Brasília).

Desde 7 de outubro, 90 pessoas morreram em território libanês, segundo balanço da AFP.