Hamas anuncia que responderá na segunda-feira à proposta de trégua de Israel

Khalil Al Hayya, número dois do braço político do movimento em Gaza, anunciou no sábado que o movimento estava examinando a resposta a uma contraproposta de Israel

Uma fonte de alto escalão do Hamas disse à AFP neste domingo que o movimento palestino apresentará na segunda-feira (28), no Egito, uma resposta à contraproposta de Israel para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

"Uma delegação do Hamas, liderada por Khalil Al Hayya, chegará amanhã ao Egito (...) e apresentará a resposta do movimento" à proposta israelense durante uma reunião com autoridades do serviço de inteligência egípcio, afirmou a fonte, que pediu anonimato.

Egito, Catar e Estados Unidos tentaram até o momento, sem sucesso, concretizar um novo acordo para uma trégua em Gaza, depois de um cessar-fogo em novembro que permitiu a libertação de 80 reféns israelenses, que foram trocados por 240 palestinos detidos nas prisões de Israel.

No papel de mediador, o Egito enviou uma delegação a Israel esta para semana tentar avançar com as negociações, que acontecem enquanto os combates prosseguem em Gaza.

Nos últimos dias, os esforços diplomáticos foram intensificados para conseguir uma trégua e um acordo que permita a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas desde o início da guerra, há mais de seis meses.

O portal de notícias americano Axios informou que a proposta mais recente de Israel inclui a vontade de debater o "restabelecimento de uma calma sustentável" em Gaza após a libertação de reféns, de acordo com dois funcionários de alto escalão do governo.

Esta é a primeira vez em quase sete meses de guerra que as autoridades israelenses sugerem que estão abertas a discutir o fim da guerra, segundo o Axios.