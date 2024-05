EUA e aliados sancionam líder de grupo russo por ciberataques

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estados Unidos, Reino Unido e Austrália revelaram nesta terça-feira (7) que impuseram sanções contra o líder do grupo russo de ramsonware Lockbit, que acusam de extorsão contra milhões de pessoas.

O Departamento do Tesouro americano sancionou Dmitry Khoroshev por desenvolver e distribuir o software malicioso, que tem sido utilizado contra inúmeros alvos nos EUA, incluindo um hospital em Chicago.

"A ação de hoje envia uma mensagem clara de que os Estados Unidos e seus parceiros em todo o mundo estão comprometidos em desmantelar o ecossistema de ransomware", disse em comunicado Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira.

O ransomware é um tipo de ataque cibernético no qual a vítima é impedida de acessar seus próprios dados, a menos que pague um resgate.

Além do Tesouro, o Departamento de Estado americano anunciou recompensas de até US$ 15 milhões (R$ 15 milhões na cotação atual) por informações sobre a empresa. O governo do Reino Unido também informou que sancionou Khoroshev, juntamente com EUA e Austrália.

O grupo foi responsável por 25% de todos os ataques de ransomware em todo o mundo em 2023 e já extorquiu "mais de 1 bilhão de dólares de milhares de vítimas em todo o mundo", segundo comunicado do governo britânico.

"A LockBit orquestrou uma campanha online maliciosa, roubando e usando ilegalmente dados confidenciais para extrair bilhões de dólares de empresas e indivíduos", afirmou, acrescentando que mais de 200 companhias do Reino Unido foram atacadas.