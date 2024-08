ELEIÇÕES NA VENEZUELA: Profissionais fogem da Venezuela, após cancelamento de voos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Centro Carter, uma das poucas instituições independentes autorizadas a observar as eleições venezuelanas, cancelou a divulgação de um relatório preliminar sobre o pleito do país e optou por retirar toda a sua equipe do país nesta terça-feira, 30, segundo informações da CNN em Espanhol.

A decisão ocorre após o governo do ditador Nicolás Maduro suspender os voos de e para o Panamá e a República Dominicana a partir de quarta-feira, 31, em razão das "ações de interferência" dos governos desses dois países, que questionaram a transparência na reeleição de Maduro.

Na segunda-feira, 29, Centro Carter pediu às autoridades eleitorais venezuelanas que publiquem os resultados da eleição de domingo, 28, em cada centro de votação, alegando que os dados detalhados são fundamentais para seu trabalho de observação independente.

"O Centro Carter fez um apelo ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela para que publique imediatamente os resultados das eleições presidenciais a nível de colégio eleitoral", declarou o centro em um comunicado.

Eleição da Venezuela teve manipulação 'aberrante'



O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, divulgou comunicado nesta terça-feira, 30, no qual critica em termos duros a eleição de domingo (28) na Venezuela, que segundo autoridades locais teria sido vencida pelo atual presidente, Nicolás Maduro, o que a oposição e vários países têm contestado.

Almagro diz que em todo o processo eleitoral o regime venezuelano aplicou "seu esquema repressivo, complementado por ações voltadas para distorcer completamente o resultado eleitoral, fazendo com que esse resultado ficasse sujeito à manipulação mais aberrante".

O secretário-geral da OEA afirma que o regime de Maduro "se burlou de importantes atores da comunidade internacional neste ano e novamente foi para um processo eleitoral sem garantias, nem mecanismo e procedimento para fazer valer essas garantias". "O manual completo do manejo doloso do resultado eleitoral foi aplicado na Venezuela na noite de domingo, em muitos casos de maneira muito rudimentar", acusa ainda.

Almagro afirma que a oposição apresentou atas segundo as quais teria ganhado a eleição e o regime de Maduro, incluindo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), ainda não apresentou atas para comprovar a vitória oficial, "o que a esta altura seria risível e patético, não fosse trágico".

Com isso, diz ser imperioso saber sobre a eventual aceitação por Maduro das atas em poder da oposição "e em consequência aceitar sua derrota eleitoral e abrir caminho para o retorno da democracia na Venezuela".

Caso contrário, seria necessário realizar novas eleições, mas neste caso com observadores da União Europeia e da OEA, além de "um novo CNE" para que se "reduza a margem de irregularidade institucional que assolou este processo".

O secretário-geral da OEA ainda denuncia a repressão sobre o povo venezuelano, "sem dúvida a característica governamental mais relevante" do regime do país, e acusa a "gestão ineficiente que tem semeado uma das mais graves crises humanitária e imigratória que a região já conheceu". Almagro ainda "lamenta a falta de memória cumulativa de atores da comunidade internacional, o que leva sistematicamente a repetir erros".