Papa Francisco pede a busca da verdade após eleições na Venezuela

O papa Francisco pediu neste domingo a "verdade" após a reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, contestada pela oposição, e pediu às partes que evitem a violência.

"Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade, atuem com moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as controvérsias por meio do diálogo e tenham no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários", disse o pontífice, de 87 anos, para a multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano, após a oração dominical do Angelus.

Após as eleições de 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela atribuiu um terceiro mandato a Maduro, um resultado rejeitado pela oposição e seu candidato Edmundo González Urrutia, que denuncia fraude e exige a divulgação das atas de votação.

Vários países também exigem a divulgação das atas de votação. Os protestos na Venezuela, que começaram na segunda-feira (29), após o anúncio do resultado oficial, deixaram pelo menos 11 mortos, segundo várias organizações de defesa dos direitos humanos.

OPOSITORES PRESOS

O presidente Nicolás Maduro disse que prendeu 1.200 oposicionistas e que iria mandá-los para um presídio de segurança máxima. O ditador também intensificou as ameaças contra os líderes da oposição, que foram obrigados a permanecer escondidos.

"Foram múltiplos os chamados e gritos de fraude por parte desse setor da direita, radical, criminosa e violenta da Venezuela", disse Maduro em uma coletiva de imprensa com correspondentes estrangeiros. "Eles não querem reconhecer os mecanismos nacionais e soberanos da Venezuela, apenas querem manter o show da farsa".

A oposição afirma ter provas de fraude e apresentou um site no qual publicou cópias de 84% das atas de votação em seu poder. O chavismo afirma que os documentos são forjados.