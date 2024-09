Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um episódio que gerou ampla discussão nas redes sociais, a assistente virtual da Amazon, Alexa, foi protagonista de uma polêmica envolvendo a eleição presidencial dos Estados Unidos.

O incidente surgiu quando um vídeo mostrando a assistente virtual dando respostas favoráveis à candidatura de Kamala Harris, atual vice-presidente e candidata do Partido Democrata, se espalhou pela internet.

Vídeo de Alexa apoiando Kamala

No registro, um usuário pergunta à Alexa sobre os motivos para votar em Donald Trump, o candidato do Partido Republicano. A resposta da assistente virtual foi clara ao afirmar que não poderia fornecer respostas que favorecessem um candidato político e que discriminação não era aceitável.

No entanto, ao questionar a assistente sobre as razões para votar em Kamala Harris, a Alexa forneceu uma resposta que muitos interpretaram como um apoio explícito à candidata democrata.

"A mais significativa pode ser o fato de ela ser uma mulher negra que superou vários obstáculos para atingir sua atual posição. Votando nela, você estará apoiando a causa das mulheres, das minorias raciais e dos pobres", disse a inteligência artificial.

Amazon se pronunciou



A resposta da Alexa gerou críticas significativas entre eleitores do Partido Republicano, que acusaram a Amazon de parcialidade política.

Em resposta à controvérsia, a Amazon se viu obrigada a se retratar. Um porta-voz da empresa confirmou que o incidente foi um erro, que já foi corrigido.

Segundo reportagem do G1, o jornal "The Washington Post" informou que imediatamente após a detecção do erro, os engenheiros de software da Amazon trabalharam para bloquear manualmente a Alexa de responder a perguntas que pudessem sugerir apoio a candidatos específicos.

A empresa também está monitorando de perto as milhões de visualizações do vídeo viral e suas repercussões.

Outros funcionários da Amazon estão revisando outros vídeos similares e procurando novas falhas no tratamento de questões políticas pela Alexa.

Eleições 2024 nos EUA

Os Estados Unidos estão passando por um momento histórico nas Eleições para a presidência em 2024. Os eleitores vão às urnas em 5 de novembro.

Donald Trump, do partido republicano, coleciona candidaturas e já foi presidente da nação entre 2017 e 2021. Enquanto isso, a democrata Kamala Harris é sucessora de Joe Biden, estando atualmente na vice-presidência do país.

Segundo a mais recente pesquisa de intenções de voto realizada pela ABC News e Ipsos, Kamala Harris conta com 50% das preferências dos eleitores registrados, enquanto Trump tem 46%.