Quem é Kamala Harris? Conheça a candidata à presidência dos EUA

As eleições dos EUA acontecerão em novembro e Kamala Harris é a sucessora de Joe Biden na disputa. A democrata está na liderança, seguida por Trump

Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos, tem uma trajetória marcada pela defesa de causas que envolvem igualdade social, justiça e direitos humanos.

Ao anunciar sua candidatura à presidência dos EUA, como sucessora do presidente Joe Biden, a democrata consolidou sua posição como uma das principais figuras políticas do país.

Sua trajetória política inclui passagens como promotora, procuradora-geral da Califórnia e senadora, até alcançar o cargo de vice-presidente em 2021.

Família e formação acadêmica

Kamala Harris nasceu em Oakland, Califórnia, em 1964, filha de pais imigrantes. Sua mãe, Shyamala Gopalan, era cientista indiana especializada em pesquisas sobre câncer de mama, e seu pai, Donald Harris, um economista jamaicano.

A convivência com pais envolvidos em debates sociais e acadêmicos influenciou seu interesse por questões sociais.

Ela se formou em Ciência Política e Economia na Universidade Howard, uma instituição historicamente negra, e obteve seu diploma em Direito pela Universidade da Califórnia, em Hastings

A partir dessa formação, Harris construiu uma carreira na área jurídica, com destaque para seu trabalho no sistema de justiça criminal.

Carreira no sistema judiciário

Harris iniciou sua carreira como promotora no escritório do procurador de Alameda, Califórnia, onde trabalhou em casos envolvendo violência e abuso infantil.

Em 2003, foi eleita promotora distrital de São Francisco, sendo a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Sua atuação atraiu atenção por sua abordagem em temas como justiça criminal e penas alternativas.

Em 2010, Harris foi eleita procuradora-geral da Califórnia. Durante seus dois mandatos, atuou em questões como a defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo e em negociações com grandes instituições financeiras após a crise de 2008. Esse período contribuiu para sua projeção nacional como uma figura política relevante.

Atuação no Senado e vice-presidência

Em 2016, Kamala Harris foi eleita senadora pela Califórnia, atuando em comissões importantes como Justiça e Inteligência.

No Senado, ela defendeu pautas relacionadas a saúde pública, controle de armas e direitos civis, sendo uma das primeiras defensoras de reformas no sistema policial após protestos em todo o país.

Em 2020, foi escolhida como companheira de chapa de Joe Biden, tornando-se vice-presidente após a vitória eleitoral

Esse marco a posicionou como a primeira mulher negra de origem sul-asiática a ocupar o cargo. Sua atuação como vice-presidente abrangeu diversas áreas, incluindo políticas de imigração e a gestão da pandemia.

Desafios no cargo

Desde sua posse, Harris lidou com questões polêmicas como a crise migratória na fronteira dos EUA com o México, além de ter coordenado esforços do governo em áreas como mudança climática e direitos de voto.

Sua liderança em temas sensíveis tem gerado tanto apoio quanto críticas, especialmente em relação à condução das políticas migratórias.

A candidatura de Kamala Harris à presidência

Com o anúncio de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, Harris entra em um cenário político altamente polarizado.

A candidatura levanta discussões sobre suas propostas e desafios anteriores no governo Biden, além de temas como justiça social, direitos civis e o papel da mulher na política.

Seu principal adversário é o ex-presidente Donald Trump, do partido republicano. De acordo com última pesquisa de intenções de votos produzida pela ABC News e Ipsos, Kamala possui 50% das intenções dos eleitores registrados, enquanto Trump, 46%.

Os candidatos se enfretarão em debate na noite desta terça-feira (10). As regras são rígidas e os especialistas preveem um debate acalorado.