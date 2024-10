Dois dias de fé e devoção a Nossa Senhora, em Fátima, Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cinco dias depois de participar do Congresso Internacional de Cura e Libertação, no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, no interior da França, o grupo de peregrinos coordenados pelas Comunidades Católicas Obra de Maria e Canção Nova, chegam à Fátima, em Portugal, para mais um evento de fé e devoção à Virgem Maria.

É no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo, que acontece nesta quinta-feira (17/10) e sexta-feira (18) o Congresso Mariano. E é para lá que o coração da fé católica se volta nos próximos dois dias.

“Em Fátima, Maria chama os filhos a confiar plenamente em sua intercessão. Este congresso não é apenas um evento. É uma oportunidade única de nos consagrarmos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, entregando a ela nossos medos, nossas esperanças e nossa caminhada de fé”, afirma Gilberto Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria.

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC

O Congresso Mariano reunirá peregrinos de diversas partes do mundo em momentos de espiritualidade, oração e reflexão. E acontecerá no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI. Segundo Gilberto Barbosa, a mensagem que Fátima traz para o mundo é de conversão, oração e esperança. No Congresso Mariano em Fátima, a devoção a Maria será vivida intensamente, com o tema central “Jamais será desamparado aquele que recorre a vós”.

AS APARIÇÕES DA VIRGEM MARIA

Fátima, assim como Lourdes, é marcada por aparições marianas e, por isso, virou símbolo profundo da fé católica e da devoção à Virgem Maria.

A história da Virgem de Fátima remonta a 1917, quando três crianças pastoras – Lúcia, Francisco e Jacinta – relataram ter visto seis aparições da Virgem Maria em Fátima, Portugal, entre maio e outubro - Roberta Soares/JC A história da Virgem de Fátima remonta a 1917, quando três crianças pastoras – Lúcia, Francisco e Jacinta – relataram ter visto seis aparições da Virgem Maria em Fátima, Portugal, entre maio e outubro - Roberta Soares/JC Fátima é marcada por aparições marianas e, por isso, virou símbolo profundo da fé católica e da devoção à Virgem Maria - Roberta Soares/JC Em Fátima, Portugal, a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima e aos pastorinhos que viram por seis vezes a mãe de Jesus - Roberta Soares / JC

A história da Virgem de Fátima remonta a 1917, quando três crianças pastoras – Lúcia, Francisco e Jacinta – relataram ter visto seis aparições da Virgem Maria em Fátima, Portugal, entre maio e outubro.

Segundo os relatos das crianças, a Virgem trazia mensagens de oração, arrependimento e conversão. O ponto alto das aparições ocorreu em 13 de outubro, quando milhares de pessoas testemunharam o chamado "Milagre do Sol", um fenômeno extraordinário no céu.

As aparições foram oficialmente reconhecidas pela Igreja Católica em 1930 e Fátima se tornou um dos principais destinos de peregrinação no mundo.

Francisco e Jacinta morreram pouco tempo depois das aparições, ainda crianças, em 1919 e 1920, respectivamente, e foram canonizados. São Francisco tinha 10 anos e Santa Jacinta, 9.

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC Fátima é marcada por aparições marianas e, por isso, virou símbolo profundo da fé católica e da devoção à Virgem Maria - Roberta Soares/JC Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC Em Fátima, Portugal, a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima e aos pastorinhos que viram por seis vezes a mãe de Jesus - Roberta Soares / JC

Lúcia virou freira e ficou conhecida como "vidente de Fátima", falecendo em 2005, aos 97 anos. Em 2023, foi reconhecida como beata pelo Papa Francisco e está a um milagre de ser considerada santa. Segundo divulgou na época o Vaticano, o papa aprovou a publicação do decreto que reconhece as "virtudes heróicas" da religiosa. O processo de beatificação teve início em 2008.

Ser proclamada beata é a penúltima fase do processo que leva alguém a receber o título de santidade. Para que Lúcia chegue a esse patamar é necessário que mais um milagre seja atribuído à freira.

CONHEÇA A OBRA DE MARIA

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um dos mais visitados do mundo - Roberta Soares/JC

A Comunidade Católica Obra de Maria foi fundada em 1990 e tem como missão evangelizar e promover ações de caridade, inspirada pela devoção à Nossa Senhora.

Atualmente, possui mais de 5.100 missionários atuando em mais de 60 países, levando evangelização e auxílio humanitário às comunidades mais necessitadas. A Obra de Maria, inclusive, conta com uma agência própria de peregrinações, que organiza viagens religiosas para os principais santuários do mundo.

O JC acompanha os peregrinos a convite da Obra de Maria e da Canção Nova.