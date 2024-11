Eleições americanas: quais são os estados decisivos e onde Kamala e Trump são favoritos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com uma disputa acirrada alguns estados americanos serão decisivos, entre eles: Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Carolina do Norte, por exemplo

Nesta terça-feira (5) milhões de eleitores vão às urnas para decidir o próximo presidente dos Estados Unidos. Neste ano, o pleito presidencial é considerado um dos mais decisivos de todos os tempos.

As pesquisas americanas apontam um empate entre os dois candidatos, mas tudo depende dos estados que, historicamente, não tem preferência entre os dois partidos.

Entre os estados-chave estão: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

Ao todo, mais de 244 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições americanas. Nos últimos dias, cerca de 57 milhões de eleitores já votaram, segundo dados da Agência Associated Press (AP).

Confira os Swing States:

Os estados a seguir serão decisivos para os dois candidatos. São eles:

Pensilvânia

Wisconsin

Michigan

Carolina do Norte

Geórgia

Nevada

Arizona

PENSILVÂNIA

O estado da Pensilvânia é o colégio eleitoral com maior número de delegados: 19 no total. Nas últimas 12 eleições americanos, dez foram escolhidos pelo estado.

A Pensilvânia faz parte do Cinturão da Ferrugem americano, região industrial que foi muito importante para economia do país, mas sofre com desemprego e declínio da economia.

MICHIGAN

O estado do Michigan possui a maior concentração de eleitores de origem árabe dos Estados Unidos. Nas eleições passadas, a comunidade árabe foi peça central na vitória do Partido Democrata. Joe Biden ganhou quase 60% desses votos nacionalmente.

Apesar desses números, este apoio majoritário parece estar mudando. Em maio, Biden tinha menos de 20% de aval entre esse público em razão do posicionamento na guerra no Oriente Médio, segundo pesquisa do Arab American Institute.

Ao todo o estado possui 15 delegados e é o segundo maior estado-chave depois da Pensilvânia.

WISCONSIN

O Wisconsin nos anos de 2016 e de 2020, o vencedor foi definido por menos de 1% dos votos. De acordo com as pesquisas, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

O estado possui um total de 30 mil moradores e 20 mil eleitores aptos para votar.

Delegados no Colégio Eleitoral: 10

CAROLINA DO NORTE

O estado da Carolina do Norte tem uma tendência de votar em candidatos republicanos. Em uma retrospectiva, os democratas venceram por lá foi em 2008, com Barack Obama. Trump venceu na Carolina do Norte em 2016, quando se elegeu presidente, e também em 2020, quando perdeu para Biden.

A Carolina do Norte têm um total de 15 delegados.

ARIZONA

A temática central do estado é a questão imigratória, pois o Arizona fia na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Maricopa, condado do Arizona, possui 4,5 milhões de habitantes e é uma peça central nas eleições americanas. O condado contém 60% do eleitorado no estado.

O Arizona possui 11 delegados.

GEÓRGIA

No estado da Geórgia, Trump e Kamala aparecem empatados nas pesquisas. Na última eleição o republicano perdeu por uma pequena margem para Biden.

A Geórgia possui 16 delegados no Colégio Eleitoral.

NEVADA

Em Nevada, o estado é diverso e composto, na maioria, pela classe trabalhadora. Após a Covid-19, o estado tem o maior nível de desemprego dos EUA, em torno de 5,5%.

Os dois candidatos tentaram apelar por votos com promessas de acabar com impostos sobre gorjetas, por exemplo.

Entre os estados-chave, a Nevada é conhecida por não ser republicanos nem democratas. O estado possui 6 delgados eleitorais.