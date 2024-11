Eleições EUA 2024: tudo o que você precisa saber sobre o pleito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Milhões de estadunidenses vão às urnas na póxima segunda-feira (5) para as eleições presidenciais. Saiba como funciona o sistema eleitoral do país

A eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos, marcada para a próxima segunda-feira (5), mobiliza milhões de eleitores que escolherão o próximo ocupante da Casa Branca.

Com Kamala Harris, atual vice-presidente e candidata democrata, e o ex-presidente republicano Donald Trump como principais concorrentes, a disputa está acirrada e pode ter um processo de apuração prolongado.

O sistema eleitoral americano é descentralizado, distribuído em 50 estados e no Distrito de Colúmbia, além de possuir regras de votação antecipada.

Como funciona o sistema eleitoral dos EUA?

Desde 1845, as eleições presidenciais nos EUA ocorrem na terça-feira seguinte à primeira segunda-feira de novembro.

Isso significa que o pleito deste ano será no próximo dia 5 de novembro. Cada estado é responsável pela organização de sua votação, o que inclui diferentes horários e processos para registrar os votos.

Em alguns locais, as urnas fecham às 18h (20h no horário de Brasília), enquanto em estados mais distantes como Alasca e Havaí, ficam abertas até 22h (2h no horário de Brasília).

Com o objetivo de alcançar o maior número possível de eleitores, quase todos os estados adotaram o sistema de votação antecipada, presencialmente ou por correio. Cerca de 43 milhões de eleitores já depositaram seu voto.

As eleições nos EUA duram mais de um dia?



A organização eleitoral nos EUA é feita estado por estado, e cada um tem autonomia para estabelecer métodos de votação diferentes, como o envio de cédulas pelo correio.

Esse modelo é especialmente importante para cidadãos com dificuldade de votar no dia 5, já que o dia da eleição não é feriado.

Além disso, estados como Washington, Oregon e Utah realizam o pleito quase inteiramente por correio, o que naturalmente estende o processo por dias ou até semanas.

Quem são os candidatos?

Kamala Harris (Democrata): a atual vice-presidente está na chapa democrata acompanhada de Tim Walz, governador de Minnesota. Harris tornou-se a candidata oficial após Joe Biden desistir da disputa;

a atual vice-presidente está na chapa democrata acompanhada de Tim Walz, governador de Minnesota. Harris tornou-se a candidata oficial após Joe Biden desistir da disputa; Donald Trump (Republicano): o ex-presidente e figura polarizadora na política americana concorre pela terceira vez, agora com o senador JD Vance como seu vice.

o ex-presidente e figura polarizadora na política americana concorre pela terceira vez, agora com o senador JD Vance como seu vice. Chase Oliver (Partido Libertário)

Jill Stein (Partido Verde)



Embora existam diversos candidatos, a maioria dos eleitores tende a escolher entre Kamala e Trump, conforme apontam as pesquisas.

Quando sai o resultado da votação nos Estados Unidos?

A contagem de votos pode demorar, especialmente em um cenário onde a disputa nos estados-chave for acirrada. Nas últimas eleições, a apuração durou cerca de 4 dias.

Os "estados-chave" nas eleições dos EUA, conhecidos em inglês como swing states ou battleground states, são estados onde o resultado da eleição é incerto. Onde os principais possuem chances semelhantes de vitória.

Nos EUA, a eleição presidencial é decidida por Colégios Eleitorais, um sistema em que cada estado tem um certo número de delegados (ou votos eleitorais) proporcional à sua população.

Para vencer, um candidato precisa obter a maioria dos 538 votos eleitorais – ou seja, pelo menos 270.

Alguns estados têm uma tradição histórica de votar consistentemente em um dos dois partidos principais, sendo considerados estados "sólidos" (como a Califórnia, Democrata, ou o Texas, Republicano).

No entanto, há estados onde essa preferência partidária não é tão estável, e seu apoio pode variar de uma eleição para outra.

Quais são os estados-chave?

Arizona



Carolina do Norte



Geórgia



Michigan



Nevada



Pensilvânia



Wisconsin

