Eleições EUA 2024: o clima é de nervosismo entre apoiadores de Trump na Flórida

Apoiadores de Trump na Flórida aguardam com tensão resultados das eleições nos EUA, alegando supostas fraudes e exaltando o ex-presidente

O ambiente no Centro de Convenções do Condado de Palm Beach, na Flórida, é de tensão e expectativa nesta terça-feira (5), enquanto os seguidores do ex-presidente Donald Trump aguardavam os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Muitos dos presentes estavam vestindo o famoso boné vermelho com a frase "Make America Great Again" (Façam os Estados Unidos grandes outra vez), característico dos apoiadores de Trump.

Questionamentos sobre segurança eleitoral

O centro de convenções foi cercado por um perímetro de segurança, em meio a temores de apoiadores de Trump sobre possíveis irregularidades no processo eleitoral.

Como visto nas eleições de 2020, os apoiadores de Trump continuam com o mesmo discurso sobre a segurança dos votos, afirmando que podem haver fraudes, mesmo com o sistema de segurança eleitoral.

Flórida é reduto Republicano

Flórida, um estado historicamente republicano e onde Trump mantém sua residência em Mar-a-Lago, é vista por muitos de seus apoiadores como um “lar espiritual”.

O local tem servido de refúgio para Trump, especialmente diante dos desafios legais enfrentados em Nova York.

Críticas à Vice-Presidente Kamala Harris

Mike McCormack, outro apoiador de Trump, expressou desconfiança em relação à vice-presidente Kamala Harris, questionando sua independência política

“Não acho que Donald Trump possa ser muito influenciado pelo exterior, e acredito firmemente que [Kamala] Harris está, na realidade, sendo controlada e manipulada”, disse ele.

A expectativa é de que o ex-presidente faça um pronunciamento no centro de convenções, onde telões exibem a cobertura das emissoras CNN, Fox e MSNBC, todas atualizando os resultados à medida que os votos são apurados em diferentes estados americanos.