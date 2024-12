Trump pede cessar-fogo imediato na Ucrânia e não descarta retirar EUA da Otan

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Donald Trump pressionou neste domingo (8) o líder russo Vladimir Putin a agir para alcançar um cessar-fogo imediato com a Ucrânia, descrevendo-o como parte de seus esforços ativos como presidente eleito para acabar com a guerra.

"Zelenski e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com a loucura", escreveu Trump no seu perfil no Truth Social, referindo-se ao presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski.

Em uma entrevista de televisão que foi ao ar nesse domingo, Trump também disse que estaria aberto a reduzir a ajuda militar à Ucrânia e a retirar os Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Essas são duas ameaças que alarmaram a Ucrânia, os aliados da Otan e muitos membros da comunidade de segurança nacional dos EUA.

Questionado no programa Meet the Press, da NBC, se estava trabalhando ativamente para acabar com a guerra de quase três anos na Ucrânia, Trump disse: "Estou".

Ele se recusou a dizer se havia conversado com Putin desde que venceu a eleição em novembro. "Não quero dizer nada sobre isso, porque não quero fazer nada que possa impedir a negociação", disse Trump.

Ações em busca do cessar-fogo começaram antes da posse

bO apelo de Trump por um cessar-fogo imediato foi além das posições de política púlica adotadas pelo governo Biden e pela Ucrânia e atraiu uma resposta cautelosa de Zelenski.

Isso também marca a entrada incomum de Trump nos esforços, antes de sua posse em 20 de janeiro, para resolver uma das principais crises globais enfrentadas pelo governo Biden.

Trump fez sua proposta após uma reunião de fim de semana em Paris com líderes franceses e ucranianos, onde muitos líderes mundiais se reuniram para comemorar a restauração da Catedral de Notre-Dame, após um incêndio devastador.

Nenhum dos assessores que viajaram com ele parecia ter conhecimento especializado sobre a Ucrânia.

Kiev gostaria de fechar um acordo, escreveu Trump no Truth Social. "Deveria haver um cessar-fogo imediato, e as negociações deveriam começar".

"Eu conheço bem Vladimir. Este é o momento de ele agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando", acrescentou Trump. Ele estava se referindo aos esforços de mediação da China que muitos no Ocidente consideraram favoráveis à Rússia.

Zelenski descreveu suas discussões de sábado com Trump como "construtivas", mas não deu mais detalhes. Ele advertiu que a Ucrânia precisa de uma "paz justa e sólida, que os russos não destruam em poucos anos".

"Quando falamos sobre uma paz efetiva com a Rússia, devemos falar, antes de tudo, sobre garantias efetivas de paz. Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer outra pessoa. A Rússia trouxe a guerra para nossa terra", disse ele neste domingo em um post no aplicativo de mensagens Telegram.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu à publicação de Trump repetindo a mensagem de longa data de Moscou de que a Rússia está aberta a conversações com a Ucrânia. Peskov fez referência a um decreto de Zelenski de outubro de 2022 que declarava "impossível" a perspectiva de quaisquer negociações enquanto Putin fosse o líder da Rússia.

Esse decreto veio depois que Putin proclamou quatro regiões ocupadas da Ucrânia como parte da Rússia, no que Kiev e o Ocidente disseram ser uma clara violação da soberania ucraniana.

Ex-conselheiro de Trump diz que não há solução rápida

O ex-conselheiro de segurança nacional de Trump, o militar aposentado H. R. McMaster, alertou que não existe uma solução rápida para acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia. "O que me preocupa é esse tipo de ideia falha de que Putin pode ser aplacado, que chegará a algum tipo de acordo", disse McMaster à Fox News Sunday.

"Acho que é muito importante que o presidente Trump siga seu instinto nessa questão... paz por meio da força", disse McMaster, acrescentando: "Que tal dar a eles o que precisam para se defender e depois dizer a Putin: 'Você vai perder essa guerra?'"

Embora Trump já tenha dito anteriormente que gostaria de ver um cessar-fogo rápido na Ucrânia, sua proposta no domingo foi enquadrada como um apelo direto à Rússia.

As respostas rápidas da Ucrânia e da Rússia demonstraram a seriedade com que consideraram a ideia do presidente americano eleito.

Tanto Trump quanto o presidente Joe Biden apontaram, neste fim de semana, o desengajamento da Rússia na Síria, onde os militares russos saíram do caminho enquanto os rebeldes sírios derrubavam o presidente do país, aliado da Rússia, como evidência da extensão em que a guerra da Ucrânia esgotou os recursos da Rússia.

Biden disse na Casa Branca neste domingo que a resistência da Ucrânia "deixou a Rússia incapaz de proteger seu principal aliado no Oriente Médio".

O governo Biden e outros apoiadores da Ucrânia fizeram questão de não pressionar a Ucrânia por uma trégua imediata.

Os aliados da Ucrânia temem que um acordo rápido seria, em grande parte, nos termos de seu vizinho mais poderoso, potencialmente forçando concessões prejudiciais à Ucrânia e permitindo que a Rússia retome a guerra novamente, uma vez que tenha recuperado sua força militar.

Trump se apresenta como capaz de fazer acordos rápidos para resolver conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio que frustraram muitos dos esforços de mediação do próprio governo Biden.

Não há nenhuma proibição de que as novas autoridades ou os nomeados se reúnam com autoridades estrangeiras, e é comum e bom que eles façam isso - a menos que essas reuniões tenham o objetivo de subverter ou afetar de alguma forma a política atual dos EUA.

A Lei Logan impede que cidadãos particulares tentem intervir em "disputas ou controvérsias" entre os Estados Unidos e potências estrangeiras sem a aprovação do governo. Mas o estatuto de 1799 produziu apenas dois casos criminais, nenhum desde a década de 1850 e nenhum resultou em uma condenação criminal.

Trump afirma que não vê "participação contínua" dos EUA na Otan

Na entrevista à NBC gravada na sexta-feira, 6, Trump renovou sua advertência aos aliados da Otan de que ele não via a participação contínua dos EUA na aliança militar ocidental como um dado certo em seu futuro governo.

Trump há muito se queixa de que os governos europeus e canadense do bloco de defesa mútua estão se aproveitando dos gastos militares dos EUA, de longe o parceiro mais poderoso da Otan.

A Otan e seus governos membros dizem que a maioria dos países do bloco está agora atingindo metas voluntárias de gastos militares, em parte devido à pressão de Trump em seu primeiro mandato.

Questionado se consideraria a possibilidade de sair da Otan, Trump indicou que essa era uma questão em aberto. "Se eles estiverem pagando suas contas e se eu achar que eles estão nos tratando de forma justa, a resposta é absolutamente que eu permaneceria na Otan", disse ele.

Mas, caso contrário, perguntaram-lhe se ele consideraria a possibilidade de retirar os EUA da aliança. Trump respondeu: "Com certeza. Sim, com certeza". Com informações da Associated Press.