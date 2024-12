Famílias palestinas processam governo dos EUA por ajuda militar a Israel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cinco famílias palestinas processaram o Departamento de Estado americano, nesta terça-feira (17), pelos bilhões de dólares em ajuda militar que Washington forneceu a Israel, exigindo a aplicação das normas dos Estados Unidos para conter o fluxo de armas, devido às denúncias de abusos dos direitos humanos.

A ação, apresentada nesta terça-feira e à qual o Departamento de Estado tem 60 dias para responder, exige a aplicação da chamada Lei Leahy, da qual os demandantes e o grupo de direitos humanos afirmam que Israel foi ilegalmente isentado.

A lei proíbe a assistência em segurança a unidades que enfrentam acusações credíveis de cometer abusos dos direitos humanos.

Desde o início da guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas em outubro de 2023, os Estados Unidos promulgaram leis para fornecer mais de US$ 12,5 bilhões (R$ 77 bilhões, cotação atual) em ajuda militar direta ao seu aliado estratégico.

Em uma entrevista coletiva em Washington nesta terça-feira, o palestino-americano Said Assali, um dos demandantes, afirmou que sua tia e seus seis filhos morreram em um ataque aéreo israelense sobre a cidade de Gaza, alegando que armas dos Estados Unidos foram utilizadas para realizar o ataque.

"Nossas famílias pagaram um preço insuportável pela recusa do Departamento de Estado em aplicar suas próprias leis", disse Assali.

Dois ex-funcionários do Departamento de Estado disseram aos jornalistas que as autoridades americanas aplicam uma "exceção israelense" informal ao avaliar as ações militares do país.

"A realidade é que Israel opera sob um conjunto diferente de regras. O Departamento de Estado criou esse processo único, oneroso e de alto nível para determinar [que] se aplica apenas a Israel", afirmou Charles Blaha, um ex-funcionário do Departamento de Estado que trabalhou nessas determinações.

Josh Paul, que renunciou ao Departamento de Estado no ano passado em protesto contra a política dos Estados Unidos em Gaza, fez uma avaliação semelhante.

O Departamento de Estado se recusou a comentar sobre a apresentação da demanda.