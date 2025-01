EUA: Trump aparece com primeira-ministra italiana em seu clube na Flórida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Giorgia Meloni visitou o clube do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida: 'Ela realmente conquistou a Europa, e todos os outros', disse Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ontem. Ela estava visitando o clube do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida.

"Estou aqui com uma mulher fantástica, a primeira-ministra da Itália. Ela realmente conquistou a Europa, e todos os outros, e vamos jantar esta noite", disse Trump.

O presidente eleito assistiu a exibição de um documentário junto a Meloni e seu escolhido como secretário de Estado do novo governo americano, o senador da Flórida Marco Rubio, bem como o deputado da Flórida Mike Waltz - escolha de Trump para conselheiro de segurança nacional - e Scott Bessent - escolhido para chefiar o Departamento do Tesouro.

Líderes mundiais

Meloni segue os passos do presidente da Argentina, Javier Milei, que se tornou o primeiro líder mundial a se encontrar com Trump em Mar-a-Lago após sua vitória no dia das eleições em novembro.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria, também já viajaram à Flórida para se encontrar com o presidente eleito.

Enquanto isso, o presidente americano Joe Biden deve viajar a Roma para se encontrar com Meloni, bem como com o Papa Francisco, a partir de quinta-feira.

A Casa Branca afirma que a reunião com Meloni "destacará a força da relação EUA-Itália" e contará com Biden agradecendo à primeira-ministra "pela sua forte liderança do G7 durante o ano passado".