Que horas será a posse de Trump? Confira programação do evento

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse para o seu segundo mandato nesta segunda-feira (20), a partir das 8h (horário de Brasília). A cerimônia será realizada em um local fechado devido ao frio intenso na capital, Washington, D.C. Já o desfile presidencial acontecerá em uma arena esportiva.

As temperaturas devem cair ainda mais nesta segunda-feira na capital americana. No domingo (19), a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou estado de emergência devido ao clima frio extremo na cidade.

Devido ao alerta climático, o presidente Trump optou por mover as cerimônias, que ocorreriam na fachada do edifício do Capitólio dos EUA, para dentro da rotunda do Capitólio, e o desfile pela avenida Pennsylvania foi transferido para a arena Capital One.

Confira abaixo a programação para posse de Trump:

Início do evento: 8h

Apresentações musicais: 11h30

Juramento: 14h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai à posse. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, irá representar o governo brasileiro.

O presidente da Argentina, Javier Milei, e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, são nomes esperados.

Bolsonaro e a posse de Trump

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou durante a semana passada um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para reaver o seu passaporte e ir à posse do republicano.

