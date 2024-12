Juizado do Verão: o TJPE presente para garantir tranquilidade nas férias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Férias são um momento único, uma oportunidade de descanso e renovação que deve ser vivida sem preocupações. É normalmente nesse período que as famílias se reúnem, os amigos se juntam e todos, unidos, buscam recarregar as energias para um novo ciclo de muito trabalho.

Durante as férias, muitos aproveitam para explorar as belezas do nosso lindo litoral. Tanto os pernambucanos quanto os milhares de turistas brasileiros e estrangeiros querem apenas relaxar nas areias quentes e águas mornas das mais belas praias do Brasil. Nada mais justo.

No entanto, imprevistos podem acontecer. Existe algo mais desagradável, por exemplo, do que o vizinho com o som nas alturas, geralmente com música de má qualidade, durante as 24 horas do dia? E se na casa ao lado estiver um idoso ou crianças de colo? Outros exemplos: se você quiser apenas um banho de mar e os barcos e as motos aquáticas estiverem navegando em locais proibidos, colocando vidas em risco? Outra: se o restaurante trouxer uma comida estragada ou uma conta exorbitante que não estava devidamente informada?

São contratempos comuns que, muitas vezes, infernizam as pessoas no momento em que elas queriam apenas paz e tranquilidade.

Pensando em assegurar que as férias sejam de fato um tempo de alegria e paz, o Tribunal de Justiça de Pernambuco apresenta o Juizado do Verão. Essa iniciativa inovadora e pioneira reflete o nosso compromisso em aproximar o Judiciário da população, garantindo que todos tenham acesso rápido, gratuito e eficiente à solução de conflitos, mesmo nos momentos de lazer.

Durante todos os finais de semana de janeiro de 2025, estaremos presentes em Porto de Galinhas, Tamandaré, São José da Coroa Grande e Itamaracá, locais de grande fluxo turístico, oferecendo atendimento ágil para resolver questões tão cotidianas quanto relevantes.

O Juizado do Verão é mais uma ação integrada aos nossos Juizados Especiais, que atuam há anos resolvendo causas de menor complexidade e promovendo a paz social de forma acessível e desburocratizada.

Em Pernambuco, contamos com 60 unidades fixas que se dedicam a atender demandas do dia a dia da população, sem cobrança de taxas para ingresso de ações e com a possibilidade de o cidadão agir sem advogado em determinadas causas. Além disso, a atuação itinerante dos Juizados, como no Carnaval, no São João e em jogos de futebol, já provou ser uma ferramenta eficaz para garantir direitos e resolver problemas de forma célere.

Ao idealizarmos o Juizado do Verão, nosso objetivo foi simples, mas significativo: permitir que todos possam viver momentos de descanso e lazer com a certeza de que, caso um problema surja, o TJPE estará presente para ajudar. Esta iniciativa é mais uma prova do nosso empenho em "desencastelar" a Justiça, como gosto de dizer, levando-a para mais perto de quem dela precisa.

Desejo que todos aproveitem as férias com tranquilidade, desfrutando das belezas de Pernambuco, enquanto seguimos trabalhando para que cada cidadão sinta o Judiciário como um verdadeiro aliado.

Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco