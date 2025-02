Voz do Leitor, 24/01: Imundice na calçada do Mercado da Boa Vista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor denuncia o excesso de sujeira no centro do Recife e a Emlurb para reforçar o serviço de varrição e coleta de lixo no bairro da Boa Vista

Imundice na calçada do Mercado da Boa Vista

Olha a situação na calçada do Mercado da Boa Vista, na Rua da Santa Cruz com a Travessa Pedro Albuquerque. Todo dia fica uma imundice espalhada pela via pública. As pessoas (muitos comerciantes) não respeitam o meio ambiente e jogam o lixo no chão. Isso atrai ratos e baratas que tomam conta do local. Sem falar no odor terrível. Peço que a Emlurb reforce o serviço de varrição e também da coleta de lixo no bairro da Boa Vista, na região central do Recife.

Genival Paparazzi, por e-mail

Cuidar do meio ambiente

O ano de 2025, infelizmente, não começou muito bem. Não falo nem na corrupção e no descaso à saúde, à segurança, à justiça, etc. Então por quê? Por causa do tempo, das tempestades, da natureza? Não, por causa de nós mesmos. Por nossa culpa. Nós, seres humanos. As enchentes, ventos e calor inclemente são apenas consequências. Se não respeitarmos a natureza, ela também não terá como nos devolver respeito e segurança. É uma troca natural e justa. Então, temos que ter responsabilidade e mais respeito ao meio ambiente. Temos que fazer deste ano o ano da conscientização e do propósito de cuidar do nosso lar, cuidar do nosso planeta Terra, que até aqui só fizemos tentar matá-lo.

Luiz Carlos, por e-mail

Indicação ao Oscar

O Filme “Ainda estou aqui”, do diretor carioca Walter Salles, recebeu três indicações para o Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e de Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Filme que foi baseado na obra do escritor Marcelo Rubens Paiva, no qual retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres), e do pai ex-deputado federal Rubens Paiva (Selton Mello), assassinado durante a horrenda ditadura militar de 1964. O Brasil, emocionado, aplaude esse notável feito. O cinema nacional vive!

Paulo Panossian, por e-mail

Trump e Bolsonaro

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de indeferir o pedido formulado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para comparecer à posse de Donald Trump não configura ato arbitrário ou perseguição política, mas sim a aplicação estrita da legalidade e da ordem constitucional. Tal deliberação reflete a imparcialidade necessária ao cumprimento das normas, que deve prevalecer acima de interesses pessoais ou políticos, alinhando-se, inclusive, aos valores de respeito à lei e à ordem, frequentemente defendidos por movimentos conservadores e de direita. O STF, enquanto guardião da Constituição, atua para assegurar que todos os cidadãos, independentemente de sua posição ou ideologia, se submetam ao ordenamento jurídico em vigor. Não há, no caso, afronta a direitos fundamentais, mas sim a reafirmação do princípio de que a autoridade das instituições democráticas deve ser respeitada, preservando-se, assim, a estabilidade e a credibilidade do sistema de justiça do país.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Desconto no IPTU

O contribuinte que pagar em dia o IPTU e, parcela única, a Prefeitura do Jaboatão dos guararapes vai conceder 20% de desconto aos seus munícipes. Alô, Prefeitura do Recife, vocês deveriam seguir o mesmo exemplo.

João Guilherme, por e-mail

Operação de combate a ligações clandestinas em adutora

A Compesa e a Polícia Civil, com o apoio do poder judiciário e da Polícia Militar deflagraram na última terça-feira (21) uma operação integrada de combate ao furto de água na Mata Norte. A ação foi desenvolvida nos primeiros 5km da adutora de água bruta, responsável pelo abastecimento de água dos municípios de Feira Nova e Glória de Goitá. A iniciativa contou com um grande aparato policial e o envolvimento de diversos setores da Compesa, sob a coordenação de Segurança Patrimonial da empresa. Embasados por 12 mandados de busca e apreensão, a operação identificou e retirou 14 ligações clandestinas e efetuou a prisão em flagrante de duas pessoas que foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos.

