Voz do Leitor, 15/03: Matagal toma conta de calçada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Jorge de Albuquerque, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife. Ele cobra que a Emlurb faça a capinação

Matagal toma conta de calçada

Alô, Emlurb. Aqui na Rua Jorge de Albuquerque, na calçada defronte ao número 102, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife, o matagal está enorme e os pedestres mal conseguem passar. Muitas vezes, acabam indo pela rua, diante da impossibilidade de caminhar e do excesso de sujeira. Peço que mandam uma equipe ao local para fazer a devida capinação, já que há meses que nenhum funcionário da Prefeitura do Recife aparece por aqui.

Luiz Silva, por e-mail

Matagal toma conta de calçada no bairro do Monteiro - LUIZ SILVA / VOZ DO LEITOR

Mortes no trânsito

Todos os dias estamos vendo notícias sobre morte de motoqueiros no trânsito. Já passou da hora de o governo do Estado e municípios de unirem para tomar alguma medida. Fazer campanhas preventivas, aumentar a fiscalização de trânsito, diminuir a velocidade das vias, faixa exclusiva de motos, enfim... São diversas as possibilidades. Esses motoqueiros não só colocam a vida deles em risco, àqueles que trabalham levando pessoas em corridas por aplicativo, também colocam a vida dos passageiros em risco. Os próprios motoristas ficam expostos às barbaridades desses irresponsáveis no trânsito. Recife está um caos.

Ricardo Borges, via redes sociais

Restaurante em parques públicos

Privatização sempre é ruim. Estão agora tentando transformar os parques públicos do Recife em lugares de beber e comer. Parque é um local para se exercitar e passear ao ar livre, contemplanto a natureza. Que invenção de agora colocar restaurante dentro? Quem quiser ir num restaurante, em local fechado, não faltam opções na cidade, além dos shoppings. Mas espaços abertos para levar os filhos para brincar, se divertir fora dos apartamentos e casas são poucos. Mania desse prefeito de privatizar a nossa cidade.

Maria Vital, via redes sociais

Privatização dos parques

Discordo de algumas críticas ao prefeito do Recife, João Campos, a respeito da cessão à inciativa privada dos parques municipais. Pelo que entendi, esses equipamentos continuam de uso público e gratuito. Ora, como sabemos, o serviço público não executa uma boa administração desses parques, onde vemos constantemente reclamações dos usuários por falta de manutenção, de segurança e de limpeza. Caso essa experiência com os parques der certo, sugiro ao prefeito que faça o mesmo com os Mercados Públicos que sofrem também com a má gestão da Prefeitura.

Marco Wanderley, por e-mail

BR-101

Pedimos urgência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para providenciar a poda das árvores às margens da BR-101 Norte, pois os cegonheiros, carregados de veículos novos, desviam para a faixa da esquerda para evitar arranhar a carga, o que requer bastante atenção dos motoristas dos veículos de pequeno porte que transitam naquela via.

Valter Rocha, por e-mail

Crateras em Olinda

Essas crateras estão há mais de dois meses abertas na Rua Borboleta, no bairro do Fragoso, via de intenso tráfego, e até agora a Prefeita de Olinda não tomou conhecimento. Eu enviei a denúncia por e-mail para o gabinete dela, e até para a Ouvidoria desse município; porém, ao que parece, não contrataram servidores para esses setores, no sentido de ler e atender aos reclamos dos munícipes.

Cláudio de Melo, por e-mail