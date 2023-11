Garanhuns divulga programação do Natal 2024, que tem início nesta sexta (10)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O município de Garanhuns, no Agreste do Estado, realiza nesta sexta-feira (10), a abertura oficial do "Encantos de Natal". A edição de 2023 marca a celebração de 20 anos de eventos natalinos promovidos na cidade, e a estimativa é que mais de 1,2 milhão de pessoas passem por Garanhuns nos próximos 60 dias de programação, segundo a prefeitura.



Na estreia da programação, que ocorrerá a partir das 19h30, em frente ao Palácio Celso Galvão, no centro da cidade, os moradores e visitantes vão poder conferir o acendimento das luzes e abertura das praças decoradas da cidade.

“Convidamos a todos para que participem da abertura oficial do Encantos do Natal, na avenida Santo Antônio. Será mais um grandioso evento, ainda maior e melhor do que as edições anteriores, onde vamos poder comemorar os 20 anos de eventos natalinos da nossa Garanhuns”, comenta o prefeito Sivaldo Albino.

A programação artística e cultural conta com desfile natalinos, cantata ao vivo da Ave Maria e Pai Nosso, apresentações musicais, contações de história e várias outras atividades. Além disso, a cidade terá mais de 20 pontos de decoração nas praças e avenidas, entre eles a Praça Tavares Correia, onde fica o Relógio de Flores; a Praça Souto Filho, onde fica a Fonte Luminosa, e a Praça da Bíblia.

DESFILES E NOVIDADES

Outra atração que será ampliada este ano será o desfile natalino, que acontece aos sábados, na avenida Santo Antônio, e aos domingos, na avenida Rui Barbosa, a partir do dia 18 de novembro. Ao todo, são mais de 200 pessoas envolvidas no desfile, que conta com a participação de 150 crianças da Rede Municipal de Ensino; e este ano terá mais um grande carro alegórico.

Mais uma novidade para esta edição serão as apresentações musicais intimistas, que vão acontecer no Relógio de Flores, aos domingos, no período da tarde.

“Desde 2003 Garanhuns vivencia a tradição do Natal de forma diferente, atraindo turistas de todos os estados do país. Sobretudo na nossa gestão buscamos investir e contribuir para a ampliação deste evento, sempre lembrando do amor e fé que são o grande diferencial do período natalino”, afirmou a secretária de Cultura, Sandra Albino.