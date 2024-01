Carnaval 2024: Esculturas grafitadas do Galo da Madrugada são espalhadas pelo Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Galo da Madrugada e o Programa Recentro, da Prefeitura do Recife, começaram a espalhar esculturas gigantes do Galo pelo Centro da cidade nesta segunda-feira (22). As primeiras duas obras, das 11 previstas, foram instaladas na Praça do Arsenal, no bairro do Recife, e grafitadas nesta manhã por artistas locais.

Inicialmente, as peças serão dispostas ao longo do percurso da 1ª Corrida do Galo da Madrugada, que acontecerá durante o próximo Viva a Guararapes, no domingo (28). Depois, serão redistribuídas em equipamentos culturais do centro da cidade, visando destacar a importância dos locais icônicos para o Carnaval do Recife.



O projeto "Esculturas de Galo Gigante" consiste na grafitagem de esculturas gigantes, que medem 3 metros por 3 metros do bico a calda, alusivas ao tradicional Galo da Madrugada, que celebra a cultura do Carnaval do Recife e tornou-se um símbolo da folia e efervescência da cidade.

O artista visual Shell Osmo se sentiu honrado em participar da ação. "Pintar um galinho desse é trazer toda irreverencia, toda alegria, a gente passa o ano todinho esperando esse momento de extravasar e é muito importante que os artistas de rua estejam trazendo as cores que estão nos bairros. Eu estou trazendo as cores do Pina", afirmou.

Para a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, a iniciativa relembra o legado do Galo. "Essas esculturas são verdadeiras obras de arte a céu aberto e serão instaladas em pontos estratégicos do nosso centro histórico, um lembrete do quão importante é esse festejo para a cidade", afirmou a gestora.



As primeiras duas obras, das 11 previstas, foram instaladas na Praça do Arsenal - Izabele Brito/PCR

Já o diretor de Marketing do Galo da Madrugada, Guilherme Menezes, diz que é muito importante para todos que o símbolo maior da cultura de Pernambuco, do Carnaval e que é uma referência em todo o Brasil, esteja espalhado pela cidade, tanto para a própria população recifense quanto para os turistas.

“É um projeto que fizemos em 2018 e está sendo, agora, revitalizado, com novos artistas e que acabou transformando os locais em ambientes instagramáveis, de divulgação da nossa cidade e da nossa cultura pro resto do Brasil e do mundo", afirma Menezes.

CORRIDA DO GALO DA MADRUGADA

A 1ª Corrida do Galo da Madrugada acontecerá no próximo domingo (28), com largada às 6h, e chegada no Viva a Guararapes - evento cultural e esportivo realizado na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio. A corrida será disputada nas categorias masculina e feminina, com percursos de 5km e de 10 km.

A corrida é organizada pelo Galo da Madrugada e a empresa Tampa Entretenimento, que ficará responsável pela logística, inscrições e premiação. Mais informações e inscrições no https://corre10.com.br/site2016/eventos/calendario-visualizar.php?id=820.

A competição conta com o apoio do Programa Recentro, Secretaria de Esportes do Recife e Secretaria de Turismo e Lazer do Recife.

Os pontos onde as esculturas serão distribuídas no percurso da corrida: