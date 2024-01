Vítimas de sinistro de trânsito que deixou 8 mortos em Pernambuco são enterradas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vítimas de um sinistro de trânsito ocorrido no último sábado (20), no município de Glória de Goitá, Zona da Mata de Pernambuco, foram enterradas nesta segunda-feira (22). Ao todo, oito pessoas morreram na colisão entre uma kombi e um caminhão.

Em Glória do Goitá, famílias se reuniram para fazer um cortejo. O cemitério da cidade ficou lotado de pessoas que queriam se despedir das vítimas. Em Feira Nova, município vizinho, foi sepultado o corpo do motorista da kombi, Aldenir de Melo Oliveira, de 43 anos.

O agricultor Elias Belmiro, que trabalha para a família de uma das vítimas, despediu-se de Severino Andrade, de 70 anos. “Era gente muito boa. Matou muito a fome da minha família e a minha também. Eu estava trabalhando e quando bateu 11h vim almoçar e vi o desespero na casa dele. Tomei um banho, almocei e voltei para dar assistência à família”, contou.

Enterro das vítimas da colisão lotou o cemitério de Glória do Goitá - ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM Enterro das vítimas da colisão lotou o cemitério de Glória do Goitá - ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM

A aposentada Maria Francisca da Conceição estava completando 62 anos no dia que o filho, Paulo Márcio, de 37 anos, faleceu no sinistro. “Todo ano ele fazia uma surpresa para mim junto aos outros irmãos e esse ano aconteceu uma coisa dessa”, disse.

O padeiro Júlio Joaquim da Silva, de Feira Nova, perdeu de uma vez a mãe, Maria do Carmo da Silva, de 66 anos, e a tia, Maria Josefa da Conceição, de 69 anos. “Ela vinha para a casa da gente, passava o final de semana e ia para casa. Nas últimas tres vezes, minha mãe veio só. Dessa vez vieram as duas porque iam almoçar com a gente e infelizmente a gente teve essa notícia”, disse.

COLISÃO

O caso aconteceu por volta das 6h do último sábado, quando uma kombi, que estava indo de Glória do Goitá até Vitória de Santo Antão, colidiu de frente com um caminhão que fazia o caminho oposto. Ainda não se sabe o que provocou o sinistro.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, seis pessoas morreram no local. Outras duas foram socorridas em estado grave para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiram. Sete vítimas estavam na kombi, enquanto uma estava no banco do carona do caminhão.

O único sobrevivente da colisão foi o condutor do caminhão, José Wogenes Taurino de Paula, de 23 anos, que foi internado no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, com fraturas nas costelas e com o ombro deslocado, mas não corre risco de morte. Ele era primo do motorista da kombi.

O pai do caminhoneiro, Willames Taurino, afirmou que o filho está abalado com o acontecimento e que contou que o sinistro foi causado pela kombi. “Ele lembra que vinha na faixa dele a 60km/hr e a kombi veio em sentido contrário, ultrapassando um carro e deu de cara com ele. Ele puxou o volante, mas não deu”, afirmou.

Vítimas do sinistro de trânsito em Glória do Goitá - TV JORNAL

Vítimas da colisão