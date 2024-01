Colisão entre kombi e caminhão deixa 8 pessoas mortas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um sinistro de trânsito envolvendo dois veículos deixou oito pessoas mortas e uma ferida, na manhã deste sábado (20), no município de Glória de Goitá, Zona da Mata de Pernambuco. A colisão entre uma kombi e um caminhão foi registrada na PE-50, no sentido Vitória de Santo Antão.

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que, das nove vítimas, sete estavam na kombi e duas no caminhão.

"Foram enviadas duas viaturas para promover a retirada das vítimas presas às ferragens. No local, 6 pessoas vieram a óbito, 5 homens e uma mulher. Outras 3 vítimas foram socorridas em estado grave pelo Samu e outros serviços de emergência", afirmaram os bombeiros.

Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM Sinistro de trânsito deixou 8 mortos em Glória do Goitá, em Pernambuco - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Das vítimas socorridas, duas foram encaminhadas para a Unidade Mista Maria Gaião Guerra, em Glória do Goitá. Uma mulher de 66 anos e um homem de 37 anos chegaram a ser atendidos com vida, mas diante da gravidade dos ferimentos com o impacto da colisão, acabaram falecendo.

Os familiares fizeram a identificação dos dois corpos na própria unidade de saúde, na presença de um policial civil.

Os demais corpos seguiram para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, onde aguardam liberação. Ainda não há informações sobre os velórios e sepultamentos das vítimas

Das nove vítimas envolvidas no sinistro de trânsito em Glória do Goitá, o Corpo de Bombeiros informou que seis morreram no local - Cortesia

Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Glória do Goitá, a Polícia Civil disse que o motorista da kombi e o condutor do caminhão eram primos.

Ainda de acordo com a polícia, a kombi, que fazia o transporte alternativo na ocasião, seguia no sentido de Vitória de Santo Antão, enquanto o caminhão estava vindo no sentido contrário, quando colidiram de frente. As duas vias foram interditadas e o trânsito ficou bastante congestionado nas proximidades do local.



MOTORISTA ENCAMINHADO PARA O RECIFE

O motorista do caminhão baú, que no momento do sinistro estava transportando sacos de farinha, foi socorrido com vida. Ele foi levado por terceiros, em um carro particular, para o Hospital Municipal Josefa Eusébia Rocha, localizado no município de Feira Nova.

Durante o atendimento na unidade de saúde, o condutor do caminhão se queixou de dor abdominal e, diante da necessidade de realização de uma tomografia para investigar o caso, ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

De acordo com um profissional do Samu, o motorista está clinicamente estavável, mas muito abalado psicologicamente, principalmente pelo fato do motorista da kombi, que faleceu no local, ser seu familiar.

A Polícia Militar informou, ainda, que uma equipe foi até a unidade hospitalar e verificou que ele havia recebido alta médica. O condutor do caminhão foi submetido a teste com o etilômetro, constatando 0,00 mg/L.

"O mesmo foi apresentado na Delegacia de Plantão de Vitória para as providências legais cabíveis. Com o apoio do IC, Corpo de Bombeiros e efetivo do 21º BPM, foi feito o isolamento do local do acidente. Após todo o procedimento, as duas vias foram liberadas em sua totalidade", afirmou a PM em nota.