Corpo de homem em estado avançado de decomposição é retirado do mar em Boa Viagem

O corpo de homem, já em avançado estado de decomposição, foi retirado do mar na tarde deste domingo (28), por uma equipe de Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE). O caso foi registrado próximo ao Posto 10, na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Os bombeiros afirmaram por nota, que foram acionados por volta das 16h30. "Ao chegar no local, o efetivo realizou a retirada do corpo do mar constatando ser do sexo masculino, mas já em avançado estado de decomposição. O corpo possuía marcas de mordidas de animais marinhos, no tronco e membros", disse o comunicado.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados e estão no local. Por nota, a PMPE explicou que foi chamada para averiguar a ocorrência e que os órgãos competentes já estão mobilizados. A ocorrência ainda está em andamento.