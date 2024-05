Neoenergia Pernambuco anuncia investimento superior a meio bilhão de reais para Caruaru e região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Aporte será aplicado até 2028 na expansão, modernização e reforço do sistema elétrico da região do Agreste Central do Estado

A Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (06), um investimento de cerca de R$ 580 milhões para Caruaru e a região do Agreste Central do Estado. O montante faz parte do maior plano de investimentos da história da empresa. Até 2028, a distribuidora irá aportar R$ 5,1 bilhões em obras de expansão, modernização e reforço do sistema elétrico em todas as regiões pernambucanas. O investimento é 31% superior ao quinquênio anterior. O volume recorde de recursos financeiros tem a finalidade de disponibilizar mais energia para os pernambucanos e aos variados setores da economia que compõem a força e a diversidade da produção local: agronegócio, indústria, comércio, serviços e turismo.

Os investimentos reforçam o comprometimento da Neoenergia Pernambuco com a melhoria contínua do serviço em Caruaru e em todo o Agreste Central. Nos próximos anos, a distribuidora irá construir uma nova subestação em Cachoeirinha e aproximadamente 150km de rede para novos alimentadores, novas interligações e trifasicações . Nesse sentido, também haverá a ampliação de mais de 2,5% da disponibilidade energética na região para a realização de mais de 145 mil ligações.

“Estamos com um olhar atento ao Agreste Central. Do total de investimentos previstos para o Estado, aproximadamente 10% serão aplicados na região. No último ano, entregamos a Subestação Salgado, em Caruaru, um empreendimento de R$ 20 milhões, e fizemos uma série de melhorias e modernização na nossa rede. Entendemos que esta é uma das regiões do Estado que mais cresce e por isso vamos investir para garantir energia de qualidade para os habitantes e para indústrias e comércios que devem se instalar nos próximos anos”, afirmou o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

Outro investimento importante previsto pela Neoenergia Pernambuco para a melhoria constante do fornecimento nos próximos anos será em redes inteligentes. Serão cerca de R$ 20 milhões aplicados em soluções que promovam avanços na busca pela excelência no serviço para todos os clientes locais. Um exemplo disso são os 115 equipamentos que devem ser instalados, até 2028, na rede de distribuição. Entre eles, os religadores, que promovem a recomposição automática do sistema, em casos de interrupção, tornando o atendimento mais rápido e assertivo para todos os clientes envolvidos.

Esses 115 equipamentos se juntarão a outros 230 para formar uma malha de recomposição automática do fornecimento de energia na região em caso de falhas. O sistema de redes inteligentes tem a capacidade de se auto recompor em até 140 segundos, isolando o trecho onde ocorreu a falha, sem a necessidade da intervenção humana.

O volume de obras também fomentará a abertura de postos de trabalho no Estado. A distribuidora estima que mais de 2.000 empregos sejam gerados para a execução dos serviços, proporcionando oportunidades e movimentando a economia em todo o Estado.

Parte dessas contratações acontecerá por meio da Escola de Eletricistas, iniciativa da Neoenergia Pernambuco que qualifica, gratuitamente, esses profissionais tão importantes para o negócio, e que também incentiva a participação feminina no segmento que ainda é predominantemente masculino. Desde o seu início, em 2007, 264 mulheres foram formadas e estão aptas a atuar com a eletricidade em Pernambuco. Dessas, 171 já foram contratadas e estão trabalhando como eletricistas em todo o Estado.

SÃO JOÃO DE CARUARU

A Neoenergia Pernambuco não está olhando apenas para o futuro, como também tem intensificado as ações no presente. Uma prova disso é o São João de Caruaru. O trabalho voltado para o maior São João do Mundo foi iniciado logo após o Carnaval deste ano, com uma série de ações preventivas com a finalidade de garantir a qualidade, a continuidade e a confiabilidade do fornecimento de energia desde a abertura oficial das festividades, no último dia 19, com o São João na Roça, no povoado de Gonçalves Ferreira, na zona rural do município. Para garantir a festa, a distribuidora realizou a substituição de 100% das redes de distribuição de baixa e de média tensão na localidade. Além disso, foram trocados 12 postes para receber o novo circuito.

Além do São João na Roça, foram realizadas inspeções em mais de 40km da rede de distribuição e cerca de 30 obras de melhoria do sistema. Também foram instalados seis transformadores de grande porte nas áreas dos eventos e dois religadores automáticos para o Pátio de Eventos e o Alto do Moura.

Os dois principais locais de eventos durante o São João de Caruaru também vão contar com um fornecimento de energia especial. O Pátio de Eventos vai receber energia de três circuitos diferentes. A tripla alimentação tem como finalidade garantir que não haja interrupção. O Alto do Moura terá dois alimentadores. Desta forma, se uma alimentação falhar, existem outras prontas para atuar.

Com a finalidade de apresentar conceitos de Eficiência Energética e segurança relacionada à energia, a Neoenergia estará, entre os dias 3 e 26 de junho, com a Unidade Móvel Educacional no São João de Caruaru. O caminhão interativo vai receber estudantes e o público em geral. Este é o segundo ano que a UME estará presente no maior São João do Mundo. A ideia é repetir o sucesso de 2023, quando milhares de forrozeiros aproveitaram a oportunidade para conhecer, aprender e se divertir na área interna do veículo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Neoenergia Pernambuco concluiu, no último ano, a substituição de cerca de 30 mil lâmpadas ineficientes por novas, com a tecnologia LED, em prédios públicos, em Caruaru. O investimento de mais de R$ 500 mil faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel, e tem como finalidade o uso eficiente da energia e a economia de energia por parte do poder público.

As novas lâmpadas são mais modernas, possuem um período de vida útil superior e economizam até 40% no consumo de energia em relação às tradicionais. Além disso, promovem a segurança das pessoas, pois possuem uma luminosidade maior, garantindo ruas melhor iluminadas.