Sobrevivente da violenta colisão de trânsito no Pina, cão Spike se recupera bem após cirurgia ortopédica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com a Pet Dream, clínica veterinária responsável por realizar o procedimento, a cirurgia foi realizada com sucesso e sem complicações

Único sobrevivente da violenta colisão de trânsito na Avenida Boa Viagem, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, ocorrida no último dia 22 de julho, que resultou na morte de seis pessoas que estavam no carro, o cão Spike vem se recuperando muito bem e respondendo cada vez melhor aos estímulos. Depois de passar por um procedimento cirúrgico de celiotomia exploratória, em virtude de um quadro de hemorragia abdominal, o animal voltou a ser operado na última sexta-feira (26), desta vez, para uma cirurgia ortopédica.

Cão Spike se recupera bem após cirurgia ortopédica - Reprodução do Instagram / @tacianagoes

De acordo com a Pet Dream, clínica veterinária responsável por realizar o procedimento, a cirurgia foi um sucesso. "Ele (Spike) passou por uma osteossíntese de tíbia e fíbula utilizando uma técnica minimamente invasiva com placa e parafusos bloqueados. A cirurgia foi realizada sem complicações, e o procedimento visou estabilizar as fraturas de forma eficaz. No momento, o paciente encontra-se em fase de recuperação pós-operatória, seguindo as recomendações médicas para promover a cicatrização adequada", disse a clínica através de nota.

A jornalista Taciana Góes, uma das responsáveis por socorrer Spike e fazer uma vaquinha virtual para custear a recuperação do animal, agradeceu a todos que ajudaram e estão torcendo pela recuperação do sobrevivente. "Spike também iniciou medicação para o fígado, que teve que ser encomendada em farmácia de manipulação. Continua tratando a otite (vão ser 10 dias de tratamento) e tomando as medicações na uti. Agradecemos de coração ao carinho de todos. Agradeço também a equipe veterinária, que está cuidando dele com muito amor e profissionalismo", escreveu.

Diante da grande repercussão do caso, Taciana aproveitou para cobrar da gestão municipal a construção de um hospital veterinário público. "Gostaríamos de um plano de ação do poder público. Afinal, não existe um hospital veterinário público para situações de emergência. Até quando o município vai se omitir e ignorar o fato de que, assim como nós, os animais merecem respeito e dignidade?", cobrou a jornalista.

Quanto ao destino de Spike após receber alta do pós-operatório, Taciana informou que está sendo definido e alinhado junto com a família.