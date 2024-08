Greve de ônibus do Recife: Tudo o que se sabe sobre possível paralisação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Recife pode encarar em breve uma nova greve de ônibus. Isso porque os rodoviários aprovaram recentemente um indicativo de greve em duas assembleias volantes realizadas na última quinta-feira (01/08), nas garagens do Consórcio Novo Recife (Transcol e Pedrosa) e da empresa Globo, localizadas na Zona Norte da capital.

Já nessa segunda (05), os trabalhadores também votaram favoravelmente ao indicativo nas empresas Borborema e Metropolitana.

Até agora, os motoristas de oito empresas de ônibus já aprovaram a paralisação, incluindo as seguintes: Borborema, Globo, Metropolitana, Veracruz, Viação Mirim, Rodotur, Itamaracá e Consórcio Recife.

As próximas assembleias estão agendadas para as empresas Cidade Alta, São Judas Tadeu, Caxangá e Mob Brasil. Nessas reuniões, o sindicato determinará se essas empresas também aderirão à greve.

Devido a isto, é bem possível que uma 'nova greve' está se aproximando na Região Metropolitana do Recife. Saiba mais detalhes abaixo sobre essa eventual paralisação.

Impacto

Apesar de não estar oficialmente em greve, as assembleias já causam impactos quanto ao funcionamento dos ônibus, pois as garagens ficam fechadas, prejudicando o início das operações e afetando os passageiros que utilizam o transporte público logo cedo.

Nessa segunda-feira, por exemplo, vários usuários da Borborema reclamaram de atrasos no início da manhã.

Até o dia 07/08, estão previstas mais dez assembleias, com duas realizadas diariamente, para decidir sobre a greve.

A decisão final será tomada pelo Sindicato dos Rodoviários, que tem a autonomia para declarar a greve sem a necessidade de uma nova assembleia, conforme detalhado no edital das assembleias volantes, segundo Aldo Lima, presidente do sindicato.

A categoria demonstra um forte desejo de greve, especialmente com a falta de progresso nas negociações salariais para 2024.

Há duas semanas, os rodoviários iniciaram movimentos de paralisação parcial dos ônibus no Grande Recife, coincidentemente no período em que as discussões salariais começaram a emperrar.

O que significa indicativo de greve?

Importante lembrar, contudo, que o que está aprovado é o indicativo de greve.

O Indicativo de Greve é um aviso formal emitido pelos trabalhadores que define uma data provisória para o início de uma possível greve.

Embora estabeleça um prazo para a paralisação, essa decisão não é definitiva e pode ser ajustada conforme as circunstâncias e negociações em andamento.

Paralisação temporárias

Além do aviso de greve, os rodoviários anunciaram que realizarão novas paralisações temporárias do serviço nas ruas do Recife enquanto aguardam a decisão final sobre a greve.

“Hoje foi aprovado o indicativo de greve e acreditamos que ele será validado em todas as assembleias que iremos fazer nas garagens das empresas até o dia 7. Serão duas assembleias por dia, nas madrugadas. E, de fato, o sentimento da categoria é pela paralisação sim, porque não vimos nenhuma garantia em pontos cruciais para o trabalhador”, diz o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

Embora a categoria reconheça que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Urbana-PE) apresentou propostas financeiras razoáveis, a falta de revisão das cláusulas coletivas, essenciais para os trabalhadores, diminui a eficácia dessas propostas.

“É o caso da implantação do plano de saúde, que a Urbana-PE não quis, se quer, assumir um compromisso oficial de que iria adotar mais na frente. Não tivemos isso amarrado, o que gera muita insatisfação na categoria. Outro aspecto é a questão do controle de jornada via GPS, aprovado ainda na gestão passada e que prejudica financeiramente o motorista. Ele está pagando para ir ao banheiro ou beber água entre as viagens, por exemplo. Calculamos uma perda de R$ 264 por mês porque as empresas têm descontado de 5 a 30 minutos”, comenta Aldo Lima.

Reivindicações dos motoristas



Os rodoviários estão reivindicando um reajuste salarial de 5% e a inclusão de um plano de saúde, exigências que devem ser discutidas com a Urbana-PE, responsável pelas negociações.