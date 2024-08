Nova diretoria do Instituto dos Advogados de Pernambuco toma posse nesta quinta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Advogada Erika Ferraz será a primeira mulher a assumir à presidência do IAP em 173 anos de fundação. Solenidade será na Faculdade de Direito do Recife

A nova diretoria do Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) tomará posse nesta quinta-feira (15), às 18h30, em cerimônia realizada no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife. Em 173 anos de fundação, essa será a primeira vez que uma mulher irá assumir à presidência do IAP, com a advogada Erika Ferraz assumindo o posto, e tendo Eric Castro e Silva como vice-presidente.

“A cerimônia será marcada por uma homenagem à História da Defensoria Pública do Estado, em nome do reconhecido defensor público pernambucano, Nilzardo Carneiro Leão, a quem admiramos e aplaudimos pela sua trajetória, e ainda, celebraremos o aniversário dos cursos jurídicos no Brasil, instituído em 1827 e comemorado em 11 de agosto como o Dia do Advogado”, destaca Erika Ferraz.

O Instituto dos Advogados de Pernambuco surgiu em 11 de maio de 1851 e se constitui como o segundo mais antigo Instituto do segmento do País. O primeiro é o Instituto dos Advogados Brasileiros, fundado em 1843, com sede no Rio de janeiro. A escolha da nova diretoria se deu em junho último, por chapa única. “Queremos intensificar parcerias e promover conhecimento, aproximar mais o Instituto das advogadas e advogados pernambucanos e inovar com vista as transformações digitais que sabemos ser uma realidade sem volta, afirma a nova presidente do IAP.

Erika Ferraz reforçou que a primeira realização na agenda da nova gestão já está programada e voltada para a geração de conhecimentos: “A realização de encontros, debates, já começa a acontecer com um seminário nos dias 26 e 27 de agosto, no Recife e no dia 29 , em São Paulo tendo como tema o Anteprojeto do Código Civil em Perspectiva do Direito Comparado, o qual trará para Pernambuco dois dos mais brilhantes juristas da área, a professora Judith Martins-Costa e o professor português Antônio Meneses Cordeiro. O IAP realiza o evento em parceria com o Instituto de Direito Privado – IDIP e Instituto de Estudos Culturalistas - IEC , do Rio Grande do Sul”, finalizou.

Homenageado pelo IAP

O jurista Nilzardo Carneiro Leão é reconhecido como dos maiores nomes da advocacia de Pernambuco. É também imortal da Academia Pernambucana de Letras - APL , ocupando a cadeira de número 18, antes pertencente ao escritor Ariano Suassuna.

Na sua trajetória como professor teve passagens pela Faculdade Barros Melo, a Aeso, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), além de escritor. Entre as obras lançadas, destacam-se: “Do Processo Penal Brasileiro”, publicado em 1964; e “Universidade e Cultura”, de 1979; entre outros. São mais de 60 são dedicados ao exercício do Direito.