PF apreende 14 quilos de cocaína escondidos em produtos de beleza no Aeroporto do Recife

Droga foi apreendida, no Aeroporto Internacional do Recife, com espanhol que trouxe a droga do Equador e levaria entorpecente para Lisboa

A Polícia Federal prendeu em flagrante um camareiro de nacionalidade espanhola, de 25 anos, com aproximadamente 14 kg de cocaína no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre. A prisão ocorreu no dia 23, mas só foi divulgada pela PF no domingo (25).

A prisão aconteceu por volta das 22h, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, durante os trabalhos de fiscalização de rotina destinados a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes.

Entenda como foi a apreensão das drogas no Aeroporto Internacional dos Guararapes

Os policiais federais identificaram através do aparelho de raios-x, dentro de duas malas de um passageiro vindo de Natal, no Rio Grande do Norte, quando tentava embarcar em Recife.

O destino final seria em Lisboa, em Portugal, com o objetivo de levar 11 recipientes de produtos de beleza e dentário, misturados entre suas roupas, com uma concentração de substância orgânica.

Após exame de narcoteste foi confirmado positivo para cocaína, totalizando um peso bruto de aproximadamente 13,6 Kg.

Prisão do estrangeiro

Terminada a abordagem policial e tendo sido encontrada a droga, o preso recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a sede da Polícia Federal objetivando realizar os procedimentos de Polícia Judiciária.

Ele acabou sendo autuado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas e caso seja condenado poderá pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão.

Além da droga também foi apreendido um aparelho celular do suspeito.



Em seu interrogatório o preso informou que pegou a droga no Equador e que o destino final de entrega da droga seria Lisboa e receberia a importância entre 6 e 7 mil euros, valor que seria usado para comprar um vídeo game de última geração.

Ele não informou maiores detalhes de quem havia lhe repassado o entorpecente e a quem entregaria.

O preso já passou por audiência de custódia e foi confirmada a sua prisão preventiva, sendo encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (COTEL), onde ficará à disposição da Justiça Federal.

